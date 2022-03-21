طريقة عمل عجينة الطعمية المصرية الهشة فى المنزل وسر نجاحها وقرمشتها

الطعمية المصرية من الوجبات المشهورة والمنتشرة فى مصر والوطن العربى. وتسمى بالفلافل فى بعض الدول وهى من الوجبات الرئيسية فى مائدة الإفطار بجانب الفول والسلطات والخبز.والطعمية من الوجبات السريعة وسهلة التحضير فى المنزل. ونشرح في هذا المقال ومن خلال موقع ثقفنى افضل طرق عمل الطعمية المصرية الهشة والمقرمشة بطعم رائع ولذيذ مع تقديم اهم النصائح فى تحضير عجينة الطعمية. وذلك حتى تستطيع ربات البيوت والأمهات من تحضيرها فى المنزل وتقديمها الى الاسرة.

خطوات تحضير الطعمية المصرية الهشة واللذيذة

تعتمد طريقة عمل عجينة الطعمية المصرية فى الأساس على الفول المجروش فقط بجانب بعض الخضرة والبصل والثوم. حيث هناك بعض الدول التى تسعمل الحمص بجانب الفول. وطريقة عمل عجينة الطعمية وتسوية الطعمية فى المنزل سهلة وبسيطة ويمكن لربات البيوت والأمهات اتباع الخطوات التالية فى طريقة التحضير حتى تحصل على طعمية هشة مقرمشة زى المحلات المشهورة.

مكونات عجينة الطعمية المقرمشة

مقدار كيلو من الفول المجروش الجيد منقوع ليلة كاملة فى الماء النقي بعد غسله عدة مرات.

ثم حبة وسط من البصل مقطعة شرائح.

نصف ربطة او حزمة من الكزبرة.

كذلك نصف حزمة من البقدونس والشبت مقطعة الى قطع صغيرة.

حبة من الفلفل الأخضر الحار.

ست حبات من الثوم مقطع ايضا.

اربع حبات من ورق الكرات الأخضر.

مع ملعقة من الملح.

ثم ملعقة صغيرة من البيكربونات.

كمية غزيرة من الزيت للقلي.

كوب من السمسم.

نصائح هامة فى عمل عجينة الطعمية

غسل الفول جيدا عدة مرات قبل النقع.

عدم الإكثار من الخضرة حيث تعمل على اسوداد الطعمية.

اضافة البيكربونات بعد عمل الجينة وعدم الإكثار منها.

تصفية الفول من الماء عند طحن المكونات.

عدم اضافة ماء إلا للحاجة حيث ان الفول مخمر ومنقوع جيدا.

عدم الاكثار من الماء على عجينة الطعمية.

كذلك عدم جعل العجينة ناعمة بدرجة كبيرة.

خطوات عمل عجينة الطعمية المقرمشة والهشة

طريقة تحضير العجينة

وضع البصل والثوم فى الكبة السريعة ثم اضافة جميع الخضرة وحبة الفلفل و فرم المكونات نصف فرمة.

اضافة الفول المجروش تدريجيا الى المكونات فى الكبة مع الفرم تكون عملية الفرم سريعة.

ثم اضافة الملح الى المكونات وتستمر عملية الفرم حتى نحصل على عجينة فايرة تظهر بها بعض الفقاقيع الهوائية.

ثم اضافة البيكربونات الى العجينة وتترك لمدة دقيقة فقط. ترفع العجينة من الكبة وتوضع فى طبق او وعاء.

طريقة التسوية