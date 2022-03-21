نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل عجينة الطعمية المصرية الهشة فى المنزل وسر نجاحها وقرمشتها في المقال التالي
الطعمية المصرية من الوجبات المشهورة والمنتشرة فى مصر والوطن العربى. وتسمى بالفلافل فى بعض الدول وهى من الوجبات الرئيسية فى مائدة الإفطار بجانب الفول والسلطات والخبز.والطعمية من الوجبات السريعة وسهلة التحضير فى المنزل. ونشرح في هذا المقال ومن خلال موقع ثقفنى افضل طرق عمل الطعمية المصرية الهشة والمقرمشة بطعم رائع ولذيذ مع تقديم اهم النصائح فى تحضير عجينة الطعمية. وذلك حتى تستطيع ربات البيوت والأمهات من تحضيرها فى المنزل وتقديمها الى الاسرة.
خطوات تحضير الطعمية المصرية الهشة واللذيذة
تعتمد طريقة عمل عجينة الطعمية المصرية فى الأساس على الفول المجروش فقط بجانب بعض الخضرة والبصل والثوم. حيث هناك بعض الدول التى تسعمل الحمص بجانب الفول. وطريقة عمل عجينة الطعمية وتسوية الطعمية فى المنزل سهلة وبسيطة ويمكن لربات البيوت والأمهات اتباع الخطوات التالية فى طريقة التحضير حتى تحصل على طعمية هشة مقرمشة زى المحلات المشهورة.
مكونات عجينة الطعمية المقرمشة
- مقدار كيلو من الفول المجروش الجيد منقوع ليلة كاملة فى الماء النقي بعد غسله عدة مرات.
- ثم حبة وسط من البصل مقطعة شرائح.
- نصف ربطة او حزمة من الكزبرة.
- كذلك نصف حزمة من البقدونس والشبت مقطعة الى قطع صغيرة.
- حبة من الفلفل الأخضر الحار.
- ست حبات من الثوم مقطع ايضا.
- اربع حبات من ورق الكرات الأخضر.
- مع ملعقة من الملح.
- ثم ملعقة صغيرة من البيكربونات.
- كمية غزيرة من الزيت للقلي.
- كوب من السمسم.
نصائح هامة فى عمل عجينة الطعمية
- غسل الفول جيدا عدة مرات قبل النقع.
- عدم الإكثار من الخضرة حيث تعمل على اسوداد الطعمية.
- اضافة البيكربونات بعد عمل الجينة وعدم الإكثار منها.
- تصفية الفول من الماء عند طحن المكونات.
- عدم اضافة ماء إلا للحاجة حيث ان الفول مخمر ومنقوع جيدا.
- عدم الاكثار من الماء على عجينة الطعمية.
- كذلك عدم جعل العجينة ناعمة بدرجة كبيرة.
خطوات عمل عجينة الطعمية المقرمشة والهشة
طريقة تحضير العجينة
- وضع البصل والثوم فى الكبة السريعة ثم اضافة جميع الخضرة وحبة الفلفل و فرم المكونات نصف فرمة.
- اضافة الفول المجروش تدريجيا الى المكونات فى الكبة مع الفرم تكون عملية الفرم سريعة.
- ثم اضافة الملح الى المكونات وتستمر عملية الفرم حتى نحصل على عجينة فايرة تظهر بها بعض الفقاقيع الهوائية.
- ثم اضافة البيكربونات الى العجينة وتترك لمدة دقيقة فقط. ترفع العجينة من الكبة وتوضع فى طبق او وعاء.
طريقة التسوية
- تسخين الزيت مسبقا على نار عالية حتى يسخن جيدا ثم تهدئة النار الى متوسطة عند وضع العجينة فى الزيت.
- تشكل العجينة باليد بعد ان تبلل اليد فى الماء على شكل اقراص مع وضع بعض السمسم على أقراص العجينة.
- .يمكن عمل العجين على شكل كرات متوسطة حسب الرغبة.
- توضع أقراص الطعمية فى الزيت مع التقليب حتى تأخذ اللون الذهبى المحمر وتنضج.
- ترفع الطعمية من الزيت وتوضع فى مصفاة لتصفية الزيت جيدا.
- ثم تقدم الطعمية بجانب الخبز والسلطات او فى السندوتشات مع الطحينة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل عجينة الطعمية المصرية الهشة فى المنزل وسر نجاحها وقرمشتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.