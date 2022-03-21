نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات..الحمام المغربي وأنتي قاعدة في بيتك ومش هيكلفك حاجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث الكثير من الفتيات خاصةً المقبلات على الزواج عن طريقة الحمام المغربي في البيت، وأهم عنصر به هو الصابون، ولكن لابد قبل أن نذكر لكم طريقة استخدامه، أن نعرف ماهو هذا الصابون،

هو صابون من خير الطبيعة منبعه الرئيسي دولة المغرب تحديداً بمنطقة الصويرة، وهو مكان ساحلي يقع بالمحيط الأطلسي، ويتم صنعه بطريقة بدائية، ترجع إلى فجر التاريخ إلى أكثر من ثلاثة آلاف عام،

ويتم استخدامه في الحمامات المغربية منذ أعوام كثيرة، ويمتاز هذا الصابون بأنه خالٍ من أية روائح عطرية، فهو عبارة عن خليط من زيت الزيتون الأسود، ومجموعة من النباتات الطبيعية وزيوت أخرى،

ولهذا الصابون العجيب فوائد كثيرة لاتعد ولاتحصى منها، أنه مرطب جيد للجلد وذلك لأنه يحتوي على فيتامين أ و سي، بالإضافة إلى قدرته على تطهير الجلد من السموم، والتقشير دون جرح البشرة،

ويقي من علامات الإصابة بالشيخوخة، ويجعل البشرة ملساء كالأطفال، فضلاً عن أنه مناسب لجميع أنواع البشرة المختلفة، وفي هذه المقالة سوف نقدم لكم من خلال موقعنا طريقة استخدامه بالتفصيل والشرح فتابعونا.

الحمام المغربي في البيت

سوف نقدم لكم طريقة عمل الحمام المغربي في البيت، بخطوات سهلة وبسيطة:-

أولاً:- المكونات

الطمي المغربي.

كوب زبادي.

عسل أبيض.

ماء ورد.

صابون مغربي.

ليفة مغربية.

ثانياً:- طريقة الاستخدام

قومي بخلط كمية من الطمي المغربي، إلى الزبادي والماء والعسل، حتى يصبح خليط متجانس، ويجب الجلوس في حمام ماء ساخن من أجل فتح المسامات، لمدة ربع ساعة، ثم يوضع الخليط على الجلد، ثم يترك ثم قومي بفركه وشطف الجسم جيداً، ثم وضع مرطب عليه.

طريقة استخدام الصابون المغربي

لابد من معرفة أن الصابون المغربي يتم استخدامه مرة واحدة في الأسبوع فقط، وطريقة استخدامه هي:-

أولاً:- المكونات

صابون مغربي.

الليفة المغربية.

زيت الأرجان.

طريقة الاستخدام