طرق منزلية سحرية لتبييض الأسنان وإزالة الجير والأصفرار المتراكم بلا عودة لأسنان ناصعة البياض

الأسنان الصفراء من الأمور المزعجة التي تواجه الفرد وتكون دائماً مصدر قلق وعدم ثقة بالنفس، ولذلك يجب تنظيفها دائماً والتخلص من طبقة الجير الصفراء التي تتراكم عليها وتجعلها صفراء اللون، ويمكن التخلص من هذه الطبقة بوصفات طبيعية ومكونات طبيعية بكل سهولة دون الضرر بالأسنان على المدى البعيد.

توجد مشكلة كبيرة قد تتعلق بالأسنان وهي مشكلة الإصفرار وتراكم طبقات من الجير والذي يتسبب في إزعاج العديد من الأشخاص فهذه المشكلة تجعلهم يشعرون بالخجل والإحراج بسبب هذا اللون فهو يكون ملفت لأنظار الآخرين وللتخلص منها تماما لابد إستخدام خلطة طبيعية تتكون من مواد طبيعية متوافرة في كل مطبخ فهذه الخلطة تكون أفضل بكثير من إستعمال معجون الأسنان.

وصفات منزلية سهلة لتبييض الأسنان

توجد الكثير من الوصفات المنزلية الطبيعية التي لها دور فعال في تبييض الأسنان بشكل كبير، مثل:

وصفة الفراولة لتبييض الأسنان

نقوم أولاً بهرس حبة واحدة من الفراولة وخلطها مع ملعقة من بيكربونات الصوديوم حتى نحصل على خليط.

ثم نفرك الأسنان بهذا الخليط بفرشاة أسنان ناعمة لمدة خمس دقائق.

بعد ذلك نغسل الأسنان جيداً ونعيد تنظيفها بالفرشاة ومعجون الأسنان.

تكرر هذه الوصفة مرة واحدة كل أسبوع.

وصفة زيت الزيتون لتبييض الأسنان

نحضر كمية زيت زيتون ونضع بها فرشاة أسنان ناعمة ونغسل بها الأسنان جيداً في اتجاه واحد.

يفضل أيضاً المضمضة بزيت الزيتون لأن هذا يساعد في تبييض الأسنان بالإضافة إلى تقوية اللثة بشكل كبير.

وصفة خل التفاح لتبييض الأسنان

بعدما نحضر كمية خل تفاح نضع عليها كمية بيكربونات صوديوم ونخلطهم جيداً.

ثم نغطي الأسنان بهذا المعجون مع فركها جيداً به برفق.

وصفة عصير الليمون لتبييض الأسنان

أولاً نخلط مقدام ملعقة عصير ليمون كبيرة مع ملعقة صودا خبز ونفرك بها الأسنان جيداً، فهذا يساعد في التخلص من طبقة الجير المتكونة.

وإذا كانت اللثة حساسة يفضل عدم استخدام الليمون لأنه يتسبب في تهيجها.

طرق التخلص من الأسنان الصفراء

هناك كثير من الطرق والوصفات التي تستخدم في التخلص من الأسنان الصفراء، مثل: قشر الموز