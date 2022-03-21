نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة منزلية سحرية لتبييض الوجه وإزالة الأسمرار والبقع والتصبغات من أول أستعمال في المقال التالي
النخالة من اكثر الوصفات المستخدمة في تفتيح البشرة وجعل البشرة بيضاء وخالية من التجاعيد والخطوط الرفيعة، حيث تسبب التجاعيد والخطوط الرفيعة العديد من المشكلات والضيق لهؤلاء الفتيات ونتيجة لذلك تذهب العديد من الفتيات إلى مراكز التجميل إلتى تعمل العديد من العمليات الجراحية التي تعمل على إخفاء هذه التجاعيد بأغلى الاسعار على الرغم من توافر المكون السحري في جميع المنازل الذي يدخل مع المكونات الطبيعية الاخرى التي تكسب البشرة اللمعان والبشرة البيضاء الجذابة الناعمة، حيث تلجأ العديد من الفتيات إلى إستخدام بعض الكريمات التي تعمل على تفتيح البشرة وكذلك يقومون بإستخدام الخلطات الكيميائية التي تعمل على تآكل الطبقة السطحية من الجلد.
مما تجعل البشرة تظهر بشكل غير مقبول، وتعتبر النخالة مع ماء الورد هو المعالج الوحيد للبشرة الذي يجعلها تظهر بشكل جميل ومقبول ومشرق، ومن الآن وداعا لإسمرار البشرة نهائيا وتمتعي من الأن ببشرة بيضاء وجذابة خالية من التجاعيد عن طريق الوصفة السحرية التي سوف نقدمها إليكي ونقدم إليكي مكونات خلطة النخالة وطريقة عملها.
مكونات عمل النخالة لتفتيح البشرة
- ثلاث ملاعق كبيرة من الردة.
- ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.
- ملعقة واحدة كبيرة من العسل الأبيض.
- ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.
طريقة عمل النخالة لتفتيح البشرة
- قومي أولا بغسل بشرتك بالماء والغسول المناسب ثم قومي بتنظيفها جيدا بماء الورد حتى تصبح البشرة نظيفة ولامعة.
- بعد التأكد من نظافة البشرة قومي بتحضير هذه الخلطة عن طريق تحضير طبق متوسط الحجم وضعي به ثلاث ملاعق كبيرة من الردة مع ملعقة واحدة من العسل الأبيض مع ملعقتان كبيرتان من ماء الورد مع ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون وقومي بتقليب المكونات جيدا ببعضها حتى تتجانس وتحصلين على مخلوط كريمي.
- بعد الحصول على هذا المخلوط الكريمي قومي بوضع هذه الوصفة على بشرتك بالتساوي.
- أتركي هذه الخلطة على بشرتك لمدة تصل من خمسة عشر دقيقة إلى خمسة وعشرون دقيقة.
- بعد وضع هذه الخلطة على بشرتك أتركيها حتى تجف بعد جفافها قومي بفرك الخلطة من على بشرتك ثم أغسلي بشرتك على الفور جيدا بالماء البارد.
- أثناء غسل بشرتك بالماء البارد تجنبي دخول النخالة في العينين وعند دخولها قومي بغسلها على الفور.
- بعد غسل البشرة قومي بتنشيفها وإستخدمي المرطب الخاص بكي وكرري إستخدام هذه الوصفة مرتان في كل إسبوع للحصول على أفضل النتائج وللوصول إلى النتيجة التي تحلمين بها.
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