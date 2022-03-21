وصفة منزلية سحرية لتبييض الوجه وإزالة الأسمرار والبقع والتصبغات من أول أستعمال

النخالة من اكثر الوصفات المستخدمة في تفتيح البشرة وجعل البشرة بيضاء وخالية من التجاعيد والخطوط الرفيعة، حيث تسبب التجاعيد والخطوط الرفيعة العديد من المشكلات والضيق لهؤلاء الفتيات ونتيجة لذلك تذهب العديد من الفتيات إلى مراكز التجميل إلتى تعمل العديد من العمليات الجراحية التي تعمل على إخفاء هذه التجاعيد بأغلى الاسعار على الرغم من توافر المكون السحري في جميع المنازل الذي يدخل مع المكونات الطبيعية الاخرى التي تكسب البشرة اللمعان والبشرة البيضاء الجذابة الناعمة، حيث تلجأ العديد من الفتيات إلى إستخدام بعض الكريمات التي تعمل على تفتيح البشرة وكذلك يقومون بإستخدام الخلطات الكيميائية التي تعمل على تآكل الطبقة السطحية من الجلد.

مما تجعل البشرة تظهر بشكل غير مقبول، وتعتبر النخالة مع ماء الورد هو المعالج الوحيد للبشرة الذي يجعلها تظهر بشكل جميل ومقبول ومشرق، ومن الآن وداعا لإسمرار البشرة نهائيا وتمتعي من الأن ببشرة بيضاء وجذابة خالية من التجاعيد عن طريق الوصفة السحرية التي سوف نقدمها إليكي ونقدم إليكي مكونات خلطة النخالة وطريقة عملها.

مكونات عمل النخالة لتفتيح البشرة

ثلاث ملاعق كبيرة من الردة.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة عمل النخالة لتفتيح البشرة