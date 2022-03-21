نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة كريم النشا والقرنفل: لتبييض وشد البشرة لن تتخيلي نتائجه2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف اليوم علي معجزة كريم النشا والقرنفل , لتبييض البشرة والتي تجعل بشرتك مشرقة كالقمر وتعمل علي تفتيح البشرة بشكل كبير, ويعطيكي بشرة ناصعة البياض دون أي مشاكل في البشرة أو إضرار جانبيه, حيث تبحث كل فتاه علي بشرة جميلة وناعمة , واليكم هذا المعجزة الخرافية في التفتيح ونقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن عمل معجزة كريم النشا والقرنفل التي تجعل بشرتك مشرقة كالثلج من اول استعمال فوري ونتائج مبهرة لن تتخيلي درجات التفتيح2022.

مكونات عمل معجزة كريم النشا والقرنفل التي تجعل بشرتك كالقمر فوري

سوف نتعرف علي مكونات الوصفة الخرافية في التفتيح الفوري من أول استعمال للوصفة دون اضرار جانبية او مشاكل للبشرة وهي كالتالي

ثلاث معالق النشا.

معلقتين من القرنفل المطحون.

معلقة من الزبادي.

نصف ليمونة.

طريقة التحضير

نتعرف الأن علي ابسط وأسهل طريقة لتحضير الوصفة في المنزل دون تعب ولا تكلفة وتعتبر وصفة من مكون خرافي وجبار للغاية وهي كما يأتي:-

نقوم بإحضار إناء عميق ثم نضع بداخلة النشا والقرنفل المطحون مع التقليب الجيد للمكونات حتي نحصل علي خليط متجانس. ثم نقوم بوضع الزبادي ونستمر في التقليب ونضيف ماء الورد حتي تتجانس المكونات بشكل سليم ويصبح خليط لين. ثم نضيف عصير الليمون اختياري علي حسب نوع النشرة ونقلب الخليط جيدا حتي يصبح خليط كريمي متجانس. ويفضل عدم وضع عصير الليمون اذا كنتي تعاني من حساسية بالبشرة حفظا علي سلامتكم.

طريقة الاستخدام

سوف نتعرف الآن علي طريقة بسيطة جدا لاستخدام الخليط علي البشرة بكل سهولة ومن اول استعمال للحصول علي نتائج فورية للتبييض وهي كما يلي:-

نقوم بغسل البشرة بشكل جيد بالماء الدافئ حتي تصبح خالية من أي غبار أو كريمات.

ثم نضع طبقة من الخليط علي البشرة بتساوي حتي نغطي جميع أجزاء البشرة والرقبة.

ثم نترك الخليط علي البشرة لمدة تتراوح من بين 15 دقيقة إلي 25 دقيقة ثم ونغسل البشرة باستخدام الماء البارد.

نكر الخطوات مره في اليوم لمدة أسبوع وسوف تلاحظين الفرق الكبير والرهيب في التفتيح بفضل الله.

فوائد معجزة كريم النشا والقرنفل لتبييض البشرة ة تبييض خرافي وفوري

سوف نتعرف الان علي بعض الفوائد الخاصة بمعجزة كريم النشا والقرنفل لتبييض البشرة عجزة كريم الكركم والنشا لتبييض البشرة وكيفية الحصول علي بشرة مثالية في اقل وقت ممكن وهي كالاتي: –