عمل شاورما اللحم السورية في البيت بكل تكاتها أحلى من المطاعم … ابدعي في سفرة رمضان

عمل شاورما اللحم السورية في البيت بكل تكاتها أحلى من المطاعم، من أكثر الأكلات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص تناول الشاورما التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص في الخارج حيث تتميز هذه الوجبة بإقبال مذاق شهي ولذيذ يحب تناول الكبار والأطفال، ولكن من خلال مقال اليوم سوف نقوم بعمل شاورمة اللحم مثل المطاعم في المنزل بالمكونات الخطوات المطلوبة.

عمل شاورما اللحم السورية

تعد من الوجبات السريعة والخفيفة والتي تتميز بمذاق شهي وسوف نعرض لكم طريقة عملها في المنزل.

المكونات

أربع فصوص من الثوم.

ربع كوب من زيت الزيتون.

خل التفاح مقدار ربع كوب.

ربع ملعقة من القرنفل.

نصف كوب من عصير الليمون.

نصف ملعقة من الكمون.

ملعقة من الملح.

ربع ملعقة من بودرة الكاري أو قليل من الزعتر والهيل.

نصف ملعقة من الفلفل الحار الناعم.

ملعقة من الزنجبيل.

800 جرام من اللحم المقطع شرائح رفيعة.

طريقة تحضير شاورما اللحم

في الخطوة الأولى نبدأ بتجهيز الخلاط الكهربائي ونضع فيه خل التفاح وعصير الليمون. ثم نقوم بإضافة الثوم وزيت الزيتون وتخلط المكونات مع بعضها لمدة دقيقتين. بعد ذلك نقوم بوضع القرفة المطحون وبودرة الكاري والملح والكمون. ثم نقوم بإضافة باقي المكونات مثل الزنجبيل والزعتر والهيل والفلفل الحار. وتقلب المكونات مع بعضها حتى تتجانس حيث يمكن استخدام المضرب اليدوي. بعد ذلك نقوم بوضع باقي التوابل على اللحم المقطع وتقليبه جيداً وتغليفه بورق النايلون. وتترك في الثلاجة لمدة ليلة كاملة حتى تتشرب اللحم التتبيله جيداً ويصبح مذاقها مميز. في الخطوة التالية يتم تسخين المقلاة ونضع فيها الزيت. بعد أن يسخن نبدأ بإضافة اللحم ويقلب على النار لمدة عشر دقائق حتى ينضج. بعد ذلك يتم تناول الشاورما الساخنة في خبز الشاورما بجانب الطحينة والكاتشب والمايونيز.

طريقة عمل سلطة شاورما الدجاج

المكونات

2 صدر دجاج مشوي.

مشوي. 2حبه بطاطس مقطعة ومقلية.

إثنين رغيف مقطع مربعات.

2 حبة بصل وثلاث فصوص الثوم.

ثلاث أكواب لبن الزبادي.

وملعقتين من بهارات الشاورما.

أربع ملاعق من الطحينة.

وبقدونس مفروم.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود والملح والكمون والزنجبيل.

نصف حبة من عصير الليمون وملعقتين من الزبدة.

طريقة تحضير

يتم تتبيل الدجاج جميع البهارات التي قمنا بتجهيزها وتخلط المكونات جيدا. ثم توضع في الثلاجة. بعد ذلك يتم تحمير البصل ويوضع الدجاج المتبل وتقليب. ثم نبدأ بـ إضافة الزبدة وتقلب المكونات. ثم تخلط والطحين وعصير الليمون واللبن والثوم البودر مع بعضها. يتم وضع البقدونس في طبق التقديم ثم يوضع البطاطس المقلية والخبز المحمص. ثم الدجاج وفوق خليط الزبادي المحمص والمكسرات.

فوائد الشاورما للجسم

هناك فوائد ممتاز للشاورما تعود على الجسم حيث إن تم إعدادها في المنزل بطريقة صحية وآمنة سوف نحصل على الكثير من الفوائد الصحية لها ومنها أنها تحتوي على نسبة ممتازة من فيتامين A حيث يعمل على تعزيز المناعة وتقويتها فضلاً عن ذلك أنه يحافظ على صحة العين ويوجد في البصل والطماطم واللفت والخس، كما تحتوي الشاورما على فيتامين B6 والذي يعمل على علاج الاكتئاب وله دور فعال في تقوية الجهاز العصبي والأعصاب كما أنه يقوم بدعم وظائف المخ وله دور فعال في علاج آلام العضلات.