نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي بسبوسة شرقية بالسمن البلدي والمكسرات بطريقة سهلة وشهية وصحية وأفضل من محلات الحلويات في المقال التالي

عمر شويل - جدة البسبوسة بالسمن البلدي والمكسرات من أطعم وأحلي الحلويات الشرقية المشهورة والمنتشرة في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر، والتي تتمتع بطعمها الرائع والمميز والتي يحبها جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، والبسبوسة هي أحد أهم مظاهر الاحتفال بشهر رمضان الكريم حيث تعتبر من الحلويات المفضلة بعد الإفطار والتي تساعد على تنشيط الجسم والدورة الدموية بشكل كبير وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من السعرات الحرارية، وهناك العديد من السيدات اللاتي يبحثن عن طريقة عملها، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية وبالمنزل لعمل أحلي وأطعم بسبوسة شرقية بالسمن البلدي والمكسرات.

طريقة عمل البسبوسة بالسمن البلدي والمكسرات ومكوناتها

المكونات

كوبان من مسحوق البسبوسة.

ربع كوب من السكر.

ربع كوب من جوز الهند الناعم.

علبتين من الزبادي.

نصف كوب من الزبدة أو السمنة البلدي.

ملعقة كبيرة من البيكنج البودر.

مكسرات حسب الرغبة.

مكونات عمل الشربات

كوبان من السكر.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

قبل البدء في طريقة عمل بسبوسة بالسمن يجب علينا أن تحضري الشربات أولا لكي يبرد تماما.

يتم تشغيل الفرن علي درجة حرارة 150 درجة مئوية ونتركها حتي تسخن جيدا.

نقوم بإحضار طبق عميق ونضع به كوبان من مسحوق البسبوسة وريع كوب من السكر وربع كوب من جوز الهند الناعم ونضيف إليه نصف كوب من الزبدة أو السمنة البلدي ثم نضيف إليه علبتين من الزبادي وملعقة كبيرة من البيكنج بودر ونقوم بعجنهم جيدا حتي تتماسك البسبوسة.

نقوم بإحضار صينية علي أي شكل من الأشكال ويجب دهنها من جميع الجوانب ونقوم بوضع عجينة البسبوسة التي تم عجنيها جيدا ونقوم بفرد البسبوسة بالسمن في الصينية حتي تصيح متساوية ونضع من فوقها الفول السوداني أو الفستق، أو البندق.

نقوم بإدخال هذه الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة تقريبا.

وبعد ذلك نقوم بإخراج هذه الصينية من الفرن بعد أن تعطينا اللون الذهبي ثم نقوم بإضافة الشربات أو العسل حسب الرغبة المطلوبة وبعد ذلك نقوم بتغطيتها بورق الالمونيوم ونتركها حتي تبرد تماما.

وبعد ذلك نقوم بتقطيعها إلى مربعات ونضعها في طبق التقديم ونقدمها لأسرتك.