نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من بلاد الافيال.. أسرار الهنود في تطويل الشعر لنمو لا يتوقف وشعر صحي ولامع في المقال التالي

عمر شويل - جدة الهنود من أكثر الشعوب الذين لديهم شعر ناعم وطويل، والجميع يريدون معرفة أسرار الهنود في تطويل الشعر، خاصةً أن الجو الخاص بالهند يجعل من شعرهم ناعم، مع وجود عدة وصفات يقومون بها حتى يكون ناعم وطويل وذات لمعان، بالإضافة أيضاً إلى استخدامهم العديد من الزيوت الطبيعية المختلفة التي تساعد على ذلك وأيضاً على منع هيشانه.

أسرار الهنود في تطويل الشعر

يعد الشعر الهندي مختلف عن باقي شعور البلاد الأخرى وذلك لأنه الشعر سميك، لذا يقوم الكثير بالبحث من أجل معرفة أهم أسرار طول شعر الهنود، وإليك بعض الوصفات.

وصفة الحناء والزبادي

نبات الحناء هو الأشهر على الإطلاق في الهند وذلك لما لها من فوائد فهي تعمل على تنظيف فروة الرأس والعمل على ترطيبه، مع إضافة بعض المكونات الأخرى وهي كالاتي:

المكونات:

كوب من الحناء الطبيعية.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

1 ملعقة عسل ابيض.

2 ملعقة كبيرة زبادي.

الطريقة:

يتم وضع المكونات في إناء.

بعد ذلك نقوم بخلط المزيج جيداً.

ثم يتم تقسيم الشعر إلى أربع أجزاء.

بعد ذلك نضع الحناء على كل جزء حتى يكتمل جميع الشعر.

ثم نقوم بوضع غطاء على الشعر.

بعد ذلك تترك الحناء على الشعر من 3 إلى 4 ساعات أو أكثر.

ثم نقوم بغسله جيداً.

كما يمكن تكرارها كل فترة.

وصفة الصبار

الصبار من أهم النباتات التي لها فوائد عديدة، فهو يعمل على نمو الشعر وجعله ناعماً، ويتم استخدامه كالآتي:

المكونات:

كوب من جل الصبار.

2 ملعقة زيت زيتون.

ومقدار2معلقة زيت خروع.

الطريقة:

نقوم بإحضار نبات الصبار، ثم تقوم بشقه بالسكين الى نصفين.

بعد ذلك نقوم بإزالة جل الصبار بالمعلقة.

ثم نضع الخليط في إناء ونقوم بوضع الزيت ونقلبه جيداً.

بعد ذلك نقوم بوضعه على الشعر، ويتم تدليك فروة الشعر.

وصفة خل التفاح

يساعد خل التفاح على التخلص من القشرة في الشعر، وهي من الفطريات التي تقوم بعدم نمو الشعر بشكل جيد وتمنع من إطالته وطريقة استخدامه كالآتي:

المكونات:

2 ملعقة خل تفاح.

كوب من الماء.

الطريقة:

نقوم بوضع خل التفاح على الماء.

بعد ذلك نقلبه جيداً.

ثم نقوم بشطف الشعر به.

بعد ذلك نتركه على الشعر ولا يشطف مرة أخرى.

في النهاية أن أسرار الهنود في تطويل الشعر تكون عديدة الوصفات، ولكن ليس كل وصفة تناسب الجميع، فعليك اختيار الأنسب لكي من هذه الوصفات حتى تكون ذات نتيجة جيدة حيث عرضنا طريقة الالوفيرا، الحناء وخل التفاح.