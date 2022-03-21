طريقة عمل البسبوسة السورية المرملة على اصولها بجوز الهند والمكسرات

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عمر شويل - جدة البسبوسة من الحلويات الشرقية الشهية واللذيذة. وهي من الاطباق المشهورة والمنتشرة فى الوطن العربى وتتميز بطعم ومذاق رائع وشهى. والبسبوسة من الحلويات الهامة التى تمد الجسم بالطاقة والعناصر الغذائية الهامة. وتستطيع الامهات ان تقوم بتحضير البسبوسة فى المنزل بطريقة ممتازة وشهية. وتعد المكونات التي تستعمل في تحضير البسبوسة متوفرة فى معظم البيوت وهى مكونات بسيطة وغير مكلفة. ويمكن تحضير البسبوسة بوصفات وطرق مختلفة حسب الرغبة. ومن خلال موقع ثقفنى نوضح أهم طرق عمل البسبوسة السورية الشامية الاصلية.
خطوات تحضير البسبوسة السورية اللذيذة
يعتبر المطبخ السورى من أشهر المطابخ العربية فى تحضير الحلويات وتقديم الوصفات المميزة و اللذيذة والشهية. كما ان الحلويات السورية من الحلويات المحببة والمرغوبة لدى الجميع فى الوطن العربى. ويمكن تحضير البسبوسة فى المنزل بطريقة افضل من المحلات مع مراعاة بعض اللمسات البسيطة والتى تعطى طعم ومذاق رائع.كما يمكن لربات البيوت والسيدات تحضير البسبوسة وتقديمها فى مختلف الأوقات وفي العزائم والموائد الرمضانية كنوع من الحلوى المميزة والمحببة لدى الجميع.
مكونات البسبوسة السورية الشهية
مكونات عجينة البسبوسة
- مقدار ثلاثة اكواب من السميد الخشن.
- ثم كوب من السكر حسب الرغبة.
- مع كوب من اللبن الزبادى.
- ايضا كوب من الزبدة.
- كذلك ملعقة من البيكنج بودر.
- ثم نصف ملعقة من البيكربونات.
- رشة صغيرة من الملح.
- كذلك نصف كوب من جوز الهند.
- مع نصف كوب من اللوز.
- كوب من الكسرات المجروشة حسب الرغبة للتزيين.
- ثم ملعقة صغيرة من الفانيليا او ماء الورد.
مكونات القطر او الشربات
- كوب ونصف من الماء.
- ثم كوب ونصف من السكر.
- مع ملعقة من عصير الليمون.
- ايضا ملعقة صغيرة من ماء الورد.
خطوات تحضير وعمل البسبوسة السورية
طريقة تحضير القطر
- وضع الماء فى وعاء على نار متوسطة والسكر والتقليب حتى الغليان وذوبان السكر.
- اضافة عصير الليمون مع ماء الورد والتقليب حتى نصل الى قوام شبه ثقيل.
- ترفع المكونات من على النار وتترك جانبا لحين الاستعمال.
طريقة تحضير عجينة البسبوسة
- اولا تسخين الفرن جيدا على 180 درجة حتى تحضير البسبوسة.
- فى وعاء كبير نضع السميد والسكر والزبادى والبيكنج بودر والبيكربونات وماء الورد او الفانيليا والملح.
- تخلط المكونات جيدا بالمضرب الكهربائى ثم اضافة الزبدة المذابة وجوز الهند الى المكونات.
- مع خفق وخلط المكونات جيدا لمدة خمس دقائق حتى تمتزج المكونات وتعطى خليط متجانس.
طريقة التسوية
- احضار قالب الفرن ونقوم بدهنه ببعض الزبدة او الزيت مع رشة خفيفة من الدقيق.
- ثم نقوم بسكب خليط البسبوسة فى القالب وتوزيع اللوز على عجينة البسبوسة وادخاله الفرن.
- تترك البسبوسة فى الفرن حتى تاخذ اللون الذهبى ثم نخرجها من الفرن ونضع عليها القطر الدافئ.
- وضع المكسرات المجروشة على البسبوسة وتترك البسبوسة حتى تبرد ثم تقطع وتقدم فى اطباق التقديم.
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