طريقة عمل كفتة الأفراح المصرية بكل أسرار الطباخ والتتبيلة السرية والطعم حكاية

على اعتبار أن الكفتة من أكثر الأكلات التي تقوم ربات البيوت بإعدادها بكثرة، فإن الكفتة من أهم الأكلات التي يتم عملها في أغلب المناسبات وخاصةً الأفراح، لذلك يبحث الكثيرين عن طريقة عمل كفتة الأفراح، وسوف نوفر عليك البحث ونخبرك بأفضل طريقة لعملها بكل سهولة، وبمكونات موفرة لتناسب الأعداد.

طريقة عمل كفتة الأفراح

يمكنك عمل كميات كبيرة من الكفتة التي تتناسب مع عدد الأشخاص الذين يحضرون الأفراح، وسنقوم بعرض الطريقة المثلى لعمل كفتة الحم في المنزل بسهولة، فيما يلي:

المكونات

عدد 3 كيلو من اللحم المفروم الذي يحتوي على نسبة من الدهن.

وعدد 9 بيض يفضل البيض الأحمر.

عدد 2 كوب من دقيق البقسماط المطحون.

ملعقة كبيرة من البصل البودر.

وملعقة كبيرة من الثوم البودر.

كيلو ونصف من البصل كبير الحجم.

وكيلو من الطماطم.

فلفل أسود حسب الرغبة.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة زنجبيل.

عدد 3 أحزمة من الشبت.

وعدد 3 أحزمة من البقدونس.

ربع كيلو من الفلفل الرومي.

طريقة كفتة الطباخ

أولاّ قومي بعمل الطماطم عصير، وذلك باستخدام الخلاط.

ثانياً ضعي البصل في الكبة، وقومي بفرمه فرماً جيداً.

بعد ذلك ضعي اللحم المفروم في قدر عميق، وضعي معها البصل مع الخلط الجيد.

ثم قومي بوضع الفلفل الرومي بعد فرمه جيداً.

بعد ذلك قطعي الشبت تقطيعاً صغيراً، وقومي بوضعه على الخليط.

ثم افرمي البقدونس وأضيفيه إلى المكونات وقلبي جيداً.

بعد ذلك ضعي الفلفل الأسود وقلبي، ثم أضيفي الملح والزنجبيل مع التقليب.

يمكنك الآن وضع الثوم والبصل البودر.

بعد ذلك أضيفي البقسماط المطحون وقلبي المكونات جيداً.

ثم اخفقي البيض جيداً، وضعيه على المكونات واستمري في الخلط الجيد.

بعد ذلك قومي بعمل اللحم أصابع، وضعيها في الثلاجة لمدة ساعة كاملة.

ثم أحضري صينية كبيرة وضعي بها الكفتة.

بعد ذلك أضيفي الطماطم المعصورة، وضعيها على نار هادئة.

ثم اتركيها حتى تنضج.

بعد ذلك قومي بإدخال الصينية في الفرن حتى تجف السوائل بها.

في نهاية المقال فقد قمنا بعرض طريقة عمل كفتة الأفراح، وذلك حتى تتمكني من عمل كميات كبيرة منها، ويمكنك عملها كوجبة أساسية بجانب المكرونة أو الأرز، كما يمكنك عملها بجانب بعض المقبلات الشهية.