الكنافة بالكريمة بطريقة سهلة وسريعة وبمذاق روعة أحلى من الجاهزة

الكنافة بالكريمة ، من ألذ وأشهى أنوع الكنافة والتي يعشقها الصغار والكبار، والتي تنال إعجاب الجميع أيضاً، نظرا لمذاقها اللذيذ والرائع والغني بالقشطة، وشكلها الخرافة أيضاً، كما تعد من الحلويات الشرقية التي تحظى بإقبال الكثير، وتجوب شهرتها جميع أنحاء الوطن، حيث يلجأ الجميع إلى شرائها من المحلات باستمرار، ولا سيما في شهر رمضان المبارك فلا يخلو من مائدة، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبسهولة تحضيرها فلا تتطلب وقت ولا مجهود كبير، كما تتعدد حشوات الكنافة فمنها الكنافة بالمكسرات، والكنافة بالنوتيلا، والكنافة بالكاسترد، وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم بدلا من شرائها من الخارج لضمان جودتها وصحتها، كما يمكنكم تجربة الكنافة بالمانجو وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل الكنافة بالكريمة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات الكنافة بالكريمة

تتكون الكنافة بالكريمة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

ربع كيلو كنافة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل عجينة الكنافة في المنزل بدلا من شرائها جاهزة).

80 إلى 100 جم زبدة أو سمنة مذابة.

ربع كوب من السكر.

مقادير الكريمة

2 كوب من الحليب+ كوب من الكريمة.

أو 3 أكواب من الحليب+ علبة قشطة.

3 ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

مكعب زبدة.

شربات ثقيل بارد.

للتزيين

مكسرات حسب الرغبة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على الكنافة بالكريمة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

أولا نحضر الكريمة

نحضر وعاء ونضيف إليه كوب الكريمة والنشا، ثم نقلب باستمرار حتى يذوب النشا.

ثم نضع حلة على النار، ونضيف إليها الحليب.

ثم نضيف إليه خليط الكريمة والنشا ونقلب باستمرار حتى يثقل الخليط.

بعد ذلك نرفع الكريمة من على النار ونضعها في وعاء، ثم نضيف إليها الزبدة وماء الورد ونقلب باستمرار حتى تذوب الزبدة.

ثم نغطي الوعاء بكيس بلاستيك ونتركها تبرد.

ثم نحضر الكنافة ونقوم بتكسيرها باليد.

بعد ذلك نضيف إليها السكر ونخلطهم جيدا.

ثم نضيف إليها الزبدة المذابة ونخلط جيدا حتى تتشرب الكنافة الزبدة.

ثم نحضر صينية مستطيلة صغيرة، ثم نوزع فيها طبقة من الكنافة ونساويها جيدا، ثم نقوم بعمل حواف للكنافة.

بعد ذلك نوزع الكريمة، ثم نوزع طبقة من الكنافة ونساويها.

ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 190 درجة مئوية من أسفل في الرف الأوسط ونتركها حتى تكتسب الحواف لونا ذهبيا.

ثم نطفئ النار من أسفل ونشغل الشواية ونتركها حتى تكتسب لونا ذهبيا من أعلى.

بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن ونسقي الكنافة مباشرة وهي ساخنة بالشربات البارد، ثم نتركها لمدة دقيقتين تقريبا حتى تتشرب الشربات.

ثم نقلب الكنافة، ونزينها بالمكسرات، ثم نتركها تبرد أو نقدمها ساخنة.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل شربات الكنافة بالكريمة

كوب ونصف من السكر.

ثلاثة أرباع كوب من الماء.

ربع ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

٢ ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير

نضع حلة على نار هادئة ثم نضيف إليها السكر والماء ونقلب جيدا باستمرار حتى يذوب السكر. ثم نترك الخليط يغلي لمدة دقيقتين. ثم نضيف عصير الليمون وماء الورد ونقلب جيدا. بعد ذلك نرفع الشربات من على النار ونسكبه في وعاء آخر ونتركه يبرد تماما. بعد ذلك يكون الشربات جاهز للاستخدام. وبالهنا والشفا.

نصائح لنجاح كنافة بالكريمة

توجد بعض النصائح التي يجب عليكم اتباعها لنجاح كنافة بالكريمة، وهي كالآتي: