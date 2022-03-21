مع أحلي كباية شاي.. بسكويت البرتقال الهش أحلي من الجاهز ولا أحسن شيف

دائمًا ما تتبوأ محاولات عددًا كبيرًا من الناس بالفشل في تحضير بسكويت البرتقال، وهذا الأمر يعتبر سببًا أساسيًا في جعل هذا الموضوع من أكثر الموضوعات بحثًا داخل محركات جوجل، لكن هناك طريقة بسيطة جعلت بعض من الناس تتوصل لأفضل مذاق لهذا النوع من البسكويت دون أي مجهود، وهذا ما سنقوم بذكره داخل هذا المقال.

بسكويت البرتقال

يعتبر البسكويت بالبرتقال من اشهى والذ مخبوزات الخفيفة التي تبحث عنها ربات البيوت، إليكم الطريقة الشائعة ما بين الناس في تحضير أسهل بسكويت بطعم البرتقال بهذا الشكل الآتي ذكره:

مقادير البسكويت بالبرتقال

كوب وربع من الزبدة.

كوبان من الدقيق.

ملعقتان صغيرتان من بشر قشر البرتقال(ريحة البرتقال).

ملعقة صغيرة من عطر البرتقال.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من السكر.

طريقة عمل البسكويت بالبرتقال

أولًا نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة تصل إلى حوالي 180 درجة مئوية، ومن بعدها نقوم بوضع الرف الشبكي في منتصف الفرن.

بعد ذلك وعلى الجانب الأخر نقوم بتحضير صينية الخبز، وذلك من خلال دهنها بالكامل بالزبدة، ومن بعد ذلك نضع ورقة الزبدة عليها.

ثم نقوم بوضع الزبدة مع عطر البرتقال وبشر قشرة البرتقال والملح، وذلك مع إضافة نصف كوب السكر داخل العجانة الكهربائية.

بعد ذلك يجب أن نقوم بتشغيل العجانة بسرعة متوسطة، حيث تتراوح مدة العجن ما بين الدقيقتين إلى ثلاث دقائق.

ثم بعد ذلك وأثناء العجن، فيجب أن نقوم بإضافة الدقيقة بشكل تدريجي، وذلك حتى يتكون لدينا قوام العجينة.

ومن بعدها تأتي خطوة وضع العجينة وفردها بشكل متساوي داخل الصينية، ومن الأفضل أن نقوم بتسوية سطح العجينة باستخدام الملعقة.

بعد ذلك نقوم بعمل أكثر من ثقب في العجينة من خلال استعمال الشوكة.

ومن بعدها نقوم بإدخال الصينية داخل الفرن، حيث تتراوح مدة خبز البسكويت داخل الفرن ما بين 25 دقيقة إلى 30 دقيقة.

وبعد أن نلاحظ أن لون البسكويت قد أخذ اللون الذهبي، فهنا تأتي خطوة إخراجه من الفرن.

ومن ثم تأتي خطوة وضع البسكويت بعد أن تم تبريده على اللوح المخصص للتقطيع، ومن بعدها تبدأ عملية التقسيم على حسب الرغبة عن طريق استعمال السكين الحاد.

وبذلك نكون قد طرحنا لكم بشكل تفصيلي طريقة تحضير أفضل وأسهل بسكويت البرتقال. فمن خلال الالتزام الكامل بكافة الخطوات والمكونات التي عرضناها. فيمكننا الحصول على أفضل مذاق لبسكويت البرتقال في غضون نصف ساعة فقط.