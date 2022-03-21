بطريقة جديدة ومبتكرة.. الكبدة بالبصل في الفرن لطعم لا يقاوم وابهريهم بشطرتك وخرجي الشيف الى جواكِ

تتمتع صينية الكبدة بالبصل بشهرة كبيرة ما بين الناس، وذلك بسبب مذاقها اللذيذ الخاص بها، ودائمًا ما يوجد صعوبة في تحضيرها والوصول إلى مذاق يشبه أشهر المطاعم، لكن بعد عرضنا التفصيلي لهذا المقال، فهذه الصعوبة في التحضير سوف تزال تمامًا.

الكبدة بالبصل فى الفرن

تبحث ربات البيوت عن طرق عمل الكبدة في المنزل حيث تعتبر الكبدة الاسكندرانى من الكلات الشهية التي يحبها كل افراد لأسرة، إليكم عرض أشهر طريقة تحضير كبدة البصل بالشكل الآتي ذكره:

مقادير الكبدة الاسكندرانى

كيلو جرام من الكبدة.

2 حبة البصل.

4 فصوص من الثوم.

ملعقة صغيرة من الملح.

وملعقة صغيرة من الكزبرة المفرومة.

ملعقة صغيرة من البهارات السبعة.

وملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

وملعقة كبيرة من عصير الليمون.

4 ملاعق كبيرة من الزيت.

2 حبة من الفلفل الألوان.

قرن فلفل أخضر حار.(على حسب الرغبة).

طريقة عمل الكبدة الاسكندراني بالبصل فى الفرن

في بداية الأمر نقوم بتقطيع الكبدة إلى شرائح متساوية، وذلك بعد أن نقوم بنقعها بالليمون والخل.

بعد ذلك نقوم بإحضار إناء ونضع به عصير الليمون والملح والكمون والبهارات السبعة والفلفل الأسود.

ثم نضع بداخله شرائح الكبدة، وذلك حتى نقوم بتتبيلها، حيث يتم وضعها داخل الإناء لفترة تقدر بحوالي ساعة.

بعد ذلك على درجة حرارة مرتفعة نقوم بتسخين الطاسة ونضع بها 4 معالق من الزيت.

ثم نضيف شرائح الكبدة التي قمنا بتتبيلها.

وبعد أن نلاحظ أن شرائح الكبدة قد تم تحميرها من كل الجهات، فهنا نقوم برفعها من على النار.

بعد ذلك وعلى الجانب الأخر نقوم بتحضير صينية.

ثم نضع بها البصل المقطع والثوم والفلفل الألوان.

بعد ذلك نقوم بوضع الكبدة على خليط الخضار.

ومن ثم نقوم بإدخال الصينية داخل الفرن على درجة حرارة تقدر بحوالي 200 درجة مئوية لفترة زمنية تقدر بحوالي 10 دقائق.

ويفضل أن نقوم بتغطية الكبدة بورق القصدير، وبذلك يكون لدينا أفضل وأشهى مذاق لكبدة البصل ويفضل تقديمها مع البطاطس المقلية وسلطة الطحينة.

إلى هنا نكون قد وضحنا لكم أبرز التفاصيل الخاصة بطريقة تحضير الكبدة بالبصل والتي كان يبحث عنها عددًا كبيرًا من الناس، حيث قمنا بعرض طريقة المحلات الشهيرة، فمن خلال أخذ كل خطوة تحضير في عين الاعتبار، فهذا سيساهم في وصولنا لمذاق يشبه مذاق أشهر المطاعم المخصصة في تحضير كبدة البصل.