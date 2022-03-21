نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لرائحة تدوم طويلاً أصنعي بنفسك مزيل عرق طبيعي في المنزل بمكونات غير مكلفة وبرائحة عطرية جذابة في المقال التالي

عمر شويل - جدة العرق مشكلة كبيرة يعاني منها الكثير من النساء والرجال ايضًا، وقد تتسبب هذه المشكلة في الاحراج الشديد وقد يتسبب زيادة العرق إلى ظهور بعض البقع في الملابس وانبعاث رائحة كريهه، ومع زيادة استخدام مستحضرات إزالة العرق، قد يؤدي إلى حدوث اسمرار شديد في الجلد، وذلك لاحتواء هذه المستحضرات على مواد كيميائية ضارة قد تؤدي إلى ذلك، والان سوف نعرض لكم افضل الطرق الطبيعية لعمل مزيل عرق طبيعي في المنزل بكل سهولة وبدون اي سلبيات على البشرة، تابعونا الان لمعرفة التفاصيل.

رائحة العرق من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الإحراج الشديد خاصتًا في العمل أو النادي، ولذلك يضطر الكثير استخدام مواد العناية الشخصية ومزيلات العرق، ولكن كل هذا المستحضرات تتكون من مواد كيميائية قد تؤدي إلى حدوث بعض الأمراض، وايضًا اسمرار المنطقة، ولكن إذا تم استخدام مواد الطبيعية قد تكون امنه بشكل أفضل وأكثر فاعلية، ولذلك سوف نتعرف على كيفية عمل مزيل عرق من المنزل بكل سهولة.

استخدام زيت شجرة الشاي مع البيكنج باودر لعمل مزيل عرق طبيعي

بهذه المكونات يمكنكم القيام بتجهيز مزيل عرق في المنزل بكل سهولة بتكاليف بسيطة، وقد تؤدي هذه الوصفة إلى تفتيح منطقة تحت الابط، والتخلص من اي روائح كريهه، وطريقة الاستخدام والتحضير كالآتي:

المكونات

٢ ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

٢ ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقتين من زيت شجرة الشاي.

بعض القطرات من أي زيت عطري مفضل مثل اللافندر.

ملعقتين من زيت جوز الهند الطبيعي.

طريقة التحضير

اخلطي في البداية المكونات الجافة وهي النشا مع البيكنج باودر.

اخلطي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

اتركيها جانبًا ثم قومي بتدفئة زيت جوز الهند حتى يذوب على النار، أضيفي إليه بعد ذلك زيت شجرة الشاي.

قلبي المكونات جيدًا حتى يختلط الزيت.

أضيفي قطرات الزيت العطري أيضًا إلى خليط للزيت.

ثم بعد ذلك أضيفي المكونات الجافة التي تم تجهيزها.

قلبي المكونات مع بعض بشكل كامل.

هكذا أصبح مزيل العرق جاهز، يمكن وضعه في علبة مناسبة نظيفة.

قومي بغسل المنطقة جيد.

ثم قومي بتطبيق المزيل عليها بكل سهولة.

يفضل استخدام مزيل العرق بعد الاستحمام مباشرًة.

مزيل العرق باستخدام الشابة

الشابة من أهم المواد الطبيعية التي بها دور فعال وسريع في إزالة رائحة العرق وتفتيح تحت الابط تمامًا وليس لها أى أضرار وطريقة تحضير مزيل عرق من خلالها كالتالي:

المكونات

سبع ملاعق كبار من الشبة المطحونة ناعمه.

ملعقتين كبار من بودرة المسك الابيض.

ملعقة من بودرة. الولد الخاصة بالأطفال.

طريقة التحضير