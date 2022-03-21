نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بدون كيماويات” خلطة الحنة لعلاج الشيب الأبيض مضمونة في البيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستخدم الحنة في تلوين الشعر، إلا أنها تحتوي على العديد من الفوائد التي تغفل عنها الكثير من النساء، فكما أنها تساعد في تغيير لون الشعر فإنها أيضًا تغذي الشعر وتعمل على تقوية الشعر، وزيادة نمو الشعر في وقت قصير، كما أنها من الوصفات الطبيعية والآمنة على الشعر في علاج الشعر الأبيض، فهي من أفضل الوصفات التي تستخدم في حا جميع مشاكل الشعر، فنقدم لكي طريقة استخدام الحنة لعلاج الشيب.

يبدأ الشعر الأبيض في الظهور بدايتًا من سن الأربعين لدى كل من النساء والرجال، ولا يرجح دائمًا علاج هذا الشيب بإستخدام الصبغة الجاهزة، حتى لا تتسبب في حدوث الكثير من الأضرار للشعر، ولذلك فهناك مواد طبيعية رائعة تساعد في إخفاء الشعر الابيض ليس ذلك فقط بل تمنح الشعر النعومة والقوة، وحل الكثير من مشاكل الشعر ومن أهم هذه المواد هي الحناء الطبيعية لذلك سوف نتعرف على طريقة استخدامها لحل مشكلة الشيب.

طريقة استخدام الحناء الطبيعية لعلاج الشيب

طريقة سهلة الاستخدام في المنزل بدون الحاجة إلى الذهاب إلى أي مراكز تجميل بخطوات بسيطة ومكونات محدودة تستطيعي علاج الشيب بكل سهولة وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

كوب من الحناء الطبيعية.

ملعقتين من القهوة.

كوب من الماء الساخن المغلي.

ملعقتين من الخل.

طريقة الاستخدام

احضري طبق بلاستيكي.

اضيفي بداخله الحناء.

أضيفي القهوة إلى الحناء.

اخلطي المكونات جيدًا مع بعض.

حتى تتجانس وتختلط.

اضيفي إليهم الخل.

ثم أضيفي الماء المغلي.

اخلطي المكونات الان جيدًا واعجني الخليط حتى تحصلي على عجينة متماسكة طرية.

اتركي العجينة في الطبق حتى تتخمر جيدًا لمدة ساعتين.

خلال هذه الفترة قومي بغسل شعرك جيدًا بالماء، حتى يكون نظيف يتأثر بالحنه بسهولة.

جففي شعرك جيدًا.

الان قسمي الشعر إلى أجزاء ثم قومي بإستخدام فرشاة توزيع الصبغة.

وزعي الحنة على كل جزء من أجزاء الشعر.

وقومي برفعه للأعلى حتى لا تتساقط الحناء.

الان ضعي غطاء بلاستيك على شعرك.

اتركيها من الليل حتى الصباح.

بعد مرور المدة اغسلي شعرك جيدًا بالماء الدافيء حتى تتخلصي من كل بقايا الحنة الموجودة على الشعر.

الان يمكنك تمشيط شعرك جيدًا، ثم تجفيفه حتى تشاهدي لون الشعر بشكل اوضح.

فوائد استخدام الحناء الطبيعية للشعر

الحنة لا تستخدم فقط من أجل التمتع بشعر ذات الألوان رائعة واخفاء اي شعر ابيض في الشعر ولكنها تستخدم ايضًا لعلاج الكثير من مشاكل الشعر ومنها أهم فوائدها كالأتي:

تساعد الحناء على تغذية جذور الشعر مما يساعد في تقوية جذوره وتساعد على نموه بشكل أسرع وتكثيفه.

تساعد في منع هيشان الشعر، وتقصفه.

الحنه يمكنك من خلالها التخلص من الشعر الأبيض بشكل آمن وصحي، وبدون اي أضرار على شعرك أو تقصفه أو تساقطه كما هو الحال في استخدام الصبغات الخارجية الجاهزة، ولذلك يسعى الكثير من النساء لمعرفة كيفية الاستخدام الصحيح الحنه حتى تساعد في منح الشعر لون مميز ولامع، وما هي أهم فوائد الحناء التي يمكن الاستفادة منها بشكل عام عند استخدامها للشعر.

كثر البحث حول علاج الشيب الذي تعاني منه الكثير من النساء مما يسبب لهم ازعاج وإحراج بشكل كبير، فالكثير يلجأ إلي الصبغة بشكل مستمر حتي يخفي الشعر الأبيض، ولكن كثرة الصبغة مضرة بشعر، وتؤثر بشكل سلبي علية، ولكن لا نعلم أن هناك بعض المكونات الطبيعية التي يمكن استخدامها لإخفاء الشعر الأبيض تماما، ومن هذة الخلطات استخدام الحنة، فعليك أن تقومي بتجربتها وستجدي نتيجة فعالة ومذهلة.