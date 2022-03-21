بدون صبغة.. صبغ الشعر بني محمر كستنائي بدون سحب لون أو كمياويات ضارة وجددي ستايلك لإطلالة مميزة

تفضل الكثير من النساء صبغ الشعر بني محمر ويلجأون إلى استخدام الصبغات الجاهزة لكنهم لم يستطيعوا الحصول على هذه الدرجة من خلالها، بالإضافة إلى أنها تترك الكثير من الأضرار على الشعر مثل التقصف وتساقط الشعر فيلجأون إلى حل بديل وهو صبغ الشعر بالوصفات الطبيعية، حيث يوجد بعض المواد الطبيعية التي تترك لون بني محمر على الشعر.

صبغ الشعر بني محمر

من خلال هذا المقال نقدم إليكي كيفية استخدام بعض المواد الطبيعية في الحصول على لون بني محمر للشعر.

المكونات

10 ملاعق كبيرة من مسحوق الحناء.

ملعقة كبيرة واحدة من القهوة.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

بيضة واحدة.

ربع كوب من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من خل التفاح.

كمية مناسبة من الماء.

صبغ الشعر طبيعياً

يتم إحضار وعاء متوسط الحجم وتوضع فيه الحناء مسحوق القهوة أيضًا ويتم تقليبهم مع بعضهم.

يتم إضافة الخل والليمون وزيت جوز الهند.

ثم يتم فصل صفار البيض عن البياض لكي نأخذ البياض فقط.

يتم تقليب البياض جيدًا ويتم إضافته إلى الخليط.

ويتم تقليب جميع المكونات مع بعضها حتى تتداخل مع بعضها.

يتم وضع الماء تدريجيًا مع الاستمرار في التقليب حتى لا تتكتل الحناء.

نضع كمية مناسبة من الماء حتى يصبح الخليط يشبه خليط الصبغة الجاهزة.

يغطى الخليط ويترك جانبًا مدة لا تقل عن ساعتين حتى تختمر الحناء.

يتم توزيع الخليط على الشعر جيدًا بحيث تغطي خصلات الشعر بالكامل.

يترك الخليط على الشعر ويفضل تغطيته بورق الفويل لمدة لا تقل عن 4 ساعات.

يتم غسل الشعر بالماء الفاتر للتخلص من آثار الخليط.

يفضل عدم استخدام الشامبو حتى أن يرتكز لون الصبغة، أو يفضل استخدام الشامبو الخاص بالشعر المصبوغ حتى لا يتم تغيير اللون الذي يتم الوصول إليه.

في نهاية مقال صبغ الشعر بني محمر تحدثنا عن كيفية صبغ الشعر بالمواد الطبيعية التي لها القدرة على إعطاء اللون المراد الوصول إليه، وذلك من خلال وضع المكونات بمعايير ثابتة، والسير على الخطوات بطريقة صحيحة للوصول إلى اللون البني المحمر.