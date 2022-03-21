سر واحد فقط.. طريقة عمل سلطة الطحينة للمشويات مثل المطاعم لطعم خرافي وقوي

تعتبر سلطة الطحينة من أشهر المقبلات التي يفضلها معظم الناس، لكن من الصعب الوصول إلى مذاق سلطة الطحينة التي تشتهر به المطاعم، فهناك فئة من الناس تجد صعوبة في تحضيرها بالمنزل على الرغم من سهولتها، لكنها تحتاج إلى الالتزام ببعض من المكونات وطرق التحضير، وبالتالي سنقوم بعرض أفضل وأسهل طريقة عمل سلطة طحينة داخل هذا المقال.

طريقة عمل سلطة الطحينة

هناك إجماع بأن هناك طريقة بسيطة للغاية لعمل سلطة الطحينة والتي تجعلنا نصل إلى مذاقها داخل أشهر المطاعم، وإليكم عرض هذه الطريقة بهذا الشكل الآتي ذكره:

المكونات

نصف كوب من الطحينة.

2 ملعقة كبيرة من الماء الدافئ.

رشة ملح.

فص من الثوم المهروس.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ربع كوب من عصير الليمون الطازج.

طحينة المطاعم

تتمثل أولى الخطوات بإحضار إناء عيق ونضيف به نصف كوب الطحينة مع ربع كوب من عصير الليمون الطازج، وذلك مع إضافة ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

بعد ذلك نقوم بتقليب المكونات بشكل جيد، فهنا تأتي خطوة إضافة الثوم المهروس مع رشة ملح.

ومن بعدها نقوم بالخلط بصورة مستمرة، حتى نتحصل على قوام متجانس ومتماسك بعض الشيء.

بعد ذلك نقوم بإضافة الماء الدافئ على خليط الطحينة، فيجب أن نقوم بالخلط بصورة جيدة، حتى نتحصل

على القوام المطلوب.

وعلى حسب الرغبة فمن الممكن أن نقوم بإضافة القليل من الفلفل الأسود والكمون.

بعد ذلك نقوم بتغطية سلطة الطحينة بكيس من البلاستيك بإحكام.

ومن ثم نضعها داخل الثلاجة لفترة زمنية تقدر بحوالي 3 ساعات.

بعد ذلك يجب ألا نقوم بزيادة مقدار الماء، حتى نصل إلى قوام سلطة الطحينة المعروف.

وكلما زاد وضعها داخل الثلاجة، فهذا سيزيد من درجة مذاقها بصورة لافتة للنظر وهذا هو السر.

وبالتالي نكون قد وضحنا لكم أفضل وأسهل طريقة عمل سلطة الطحينة، فبعد أن نلتزم بالمكونات وخطوات التحضير التي قمنا بذكرها في السابق، فهذا الأمر سيزيد من نجاحنا في التوصل إلى مذاق سلطة الطحينة التي تشتهر به معظم المطاعم، فالطريقة إلى حد ما بسيطة ولكنها تحتاج إلى عناية كاملة بالمقادير.