نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار عمل الملوخية المصرية الأصلية وبطريقة مضبوطة وناجحة مثل أكبر المطاعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة الملوخية من الأكلات التي يحبها الكثير ويقبلون عليها، فهي تتميز بطعمها الشهي واللذيذ والذي لا يقاوم، كما أن طريقة تحضيرها سهلة، فقط تحتاج ربة المنزل معرفة الطريقة الصحيحة في تحضيرها، والملوخية من الخضروات المفيدة للجسم لاحتوائها على العديد من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، يتم تقديمها مع المحاشي ومع البط ومع الأرانب بجانب الأرز المعمر، فإليكي خطوة بخطوة طريقة عمل الملوخية.

الملوخية من أهم المأكولات المصرية التي تشتهر بها مصر، فهي من الأكلات الشعبية اللذيذة، يحبها الكثير من الناس، تقدم في العزائم كوجبة أساسية، يتم تحضيرها بكل سهولة، فهي مفيدة أيضًا للجسم، وهناك أنواع مختلفة من الملوخية وهي الملوخية الخضراء، والموهبة الناشفة والمجمدة، وسوف نتعرف اليوم في هذا المقال عن طريقة تجهيز الملوخية بكل أشكالها.

طريقة عمل الملوخية

من اسهل انواع الاطعمة في طريقة تحضيرها بسرعة هي الملوخية وطريقة تحضيرها كالآتي:

مكونات عمل الملوخية

كوب من الملوخية الناشفة أو نصف كيلو من الملوخية المجمدة.

كوب من الشوربة، سواء كانت لحم او دجاج.

ملعقتين من معجون الطماطم.

٦ فصوص من الثوم المهروس.

ملعقتين من السمن.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة.

ملعقة من الملح.

واحدة من مرقة الدجاج.

طريقة التحضير

احضري الشوربة، ثم قومي بإضافتها في إناء مناسب الحجم.

ارفعي الإناء على النار واتركي الشوربة حتى الغليان.

قشري الثوم وقومي بهرسة جيدًا واضيفي إليه الكزبرة والملح واخلطيهم جيدًا بواسطة المدق.

بعد غلي الشوربة أضيفي الملوخية التي تم تجهيزها.

قلبي الملوخية بالشوربة حتى لا يتم تجمع تكتلات.

اخفضي النار على الملوخية تمامًا حتى تنضج في الشوربة.

احضري مقلاة صغيرة الحجم.

أضيفي بداخلها ملعقتين من السمن.

أضيفي إلى المقلاة خليط الثوم المتبل.

قلبي هذه التقلية جيدًا وذلك حتى الحصول على لون ذهبي.

انتظري الملوخية حتى تغلي، ثم أضيفي التقليه إليها.

أضيفي أيضًا ملعقتين معجون الصلصة.

كما يمكنك إضافة الان المرقة.

قلبي المكونات جيدًا وهكذا تمتعي بأفضل رائحة وطعم للملوخية اللذيذة.

هذه الطريقة يمكن استخدامها في كل أنواع الملوخية سواء الخضراء أو المجمدة أو حتى الناشفة.

فوائد الملوخية

الملوخية من أهم الخضروات، و المواد الغذائية المفيدة جيدًا للجسم ومن أهم هذه الفوائد ما يلي:

تساعد الملوخية في حماية العظام من الاصابة بهشاشة العظام.

الملوخية تعمل على خفض ضغط الدم.

تعمل على تنشيط الأمعاء كما أنها تساعد في علاج الامساك.

تقضي على علامات الشيخوخة.

تساعد على زيادة وتنشيط المناعة في الجسم.

الملوخية لها فوائد نفسية فهي تقضي على الاكتئاب، والضغط العصبي.

الملوخية من أهم الأكلات التي اعتدنا على تناولها بشكل مستمر، وذلك لأنها من أهم الأكلات الشعبية المصرية التي اشتهرت بها مصر في العديد من البلاد، ليس فقط تتميز بطعمها اللذيذ بل أيضًا بسرعة تحضيرها، وفوائدها المتعددة للجسم بمجرد تناولها، ويمكن تجهيزها سواء كانت خضراء طازجة أو ملوخية ناشفة او حتى مجمدة قد تم تخزينها، وفي كل الأحوال لا يتعدى طريقة تحضيرها الدقائق المعدودة.