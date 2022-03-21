نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ألذ دوناتس”.. طريقة سهلة لعمل الدوناتس الهشة والخفيفة في البيت وهتطلع زي برا بالضبط في المقال التالي
الدوناتس من الحلويات الشهية واللذيذة والتي يقبل ويحبها الأطفال كثيرًا، ويتم تقديمه بأكثر من طعم، إلا أن الأطفال يحبون ويفضلون الدوناتس بالشوكولاتة والكراميل، وترغب ربات المنزل في عمل الدوناتس في المنزل، بتكلفة أقل من الجاهز، فنقدم لكي سيدتي طريقة عمل الدوناتس في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة ومكوناته متوفرة في مطبخك، وبأقل تكلفة وبطعم أحلى من الدوناتس الجاهز.
الدوناتس من الحلويات الغربية الخفيفة المقلية اللذيذة و يرجع أصوله إلى أمريكا والتي تناقلت طريقتها عبر جميع البلاد، ويحبها الأطفال جداً والكبار أيضاً لأن قوامها هش ورقيق ولا تحتاج إلى مجهود كبير في عملها، كما أن تحضيرها لايأخذ وقت كبير، وطرق تزينها المختلفة سواء شيكولاتة بيضاء أو غامقة أو الإكتفاء برش السكر المطحون على وجه الدوناتس مما تجعل الجميع يرغب في تناولها، وسنقدم لك طريقة من أفضل طرق تحضير الدوناتس بمكونات متوفرة لديك في مطبخك.
طريقة عمل الدوناتس
الدوناتس من الحلويات اللذيذة والتي إنتشرت في الأونة الأخيرة في بلاد مصر بالرغم من أن موطنها الأصلي أمريكا، ويعد الدوناتس من الحلويات سهلة الصنع والخفيفة في تناولها ونجد أن ليس فقط الأطفال الذين يطلبونها بل والكبار أيضاً، لذلك يمكننا مساعدتك في إعدادها بطريقة بسيطة لتصنعيها لهم في المنزل، وبمكونات متوفرة لديك.
يعد الدوناتس من الحلويات الهشة والمتوفرمكوناتها في أي بيت وطريقتها سهلة وبسيطة، والطريقة كالآتي
مكونات عمل الدوناتس
- عدد إثنين كوب ونصف من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- عدد إثنين باكو من الفانيليا.
- عدد حبة بيض في درجة حرارة الغرفة.
- رشة من الملح.
- كوب إلا ربع من اللبن دافئ.
- ملعقة من الخميرة الفورية.
- ستون جراماً من الزبدة في درجة حرارة الغرفة.
- زيت للقلي.
- سكر مطحون للتزيين.
- شيكولاتة مذابة على حمام بخار مائى.
طريقة التحضير
- في وعاء نظيف جاف ضعي الزبدة مع السكر، وقومي بخلطها جيداً حتى يتحول لونه إلى اللون الكريمي.
- قومي بإضافة اللبن تدريجياً مع التقليب حتى يمتزج الخليط.
- في وعاء آخر إنخلي الدقيق، وضعي الخميرة والبيكنج بودر وقلبي جيداً.
- ضعي خليط الدقيق مع خليط الزبد واللبن وإخلطي، ثم ضعي حبة البيض مع الفانيليا ورشة الملح، وإخلطي العجينة مدة لا تقل عن ربع ساعة للحصول على عجينة متماسكة قوامها لين.
- إتركي العجينة ساعة في مكان دافئ لترتاح.
- بعد ساعة رشي دقيق على مكان أملس، وقومي بفرد العجينة وإستخدمي قطاعة الدونات أو استخدمي قطاعة كبيرة ومعها قطاعة صغيرة لعمل الفجوة الوسطى.
- تترك قطع الدوناتس تخمر ربع ساعة مرة أخرى.
- إحضري مقلاة وسخني الزيت وضعي الدونات قطعة تلو الأخرى.
- إنتظري حتى يأخذ الدوناتس اللون الذهبي، وضعيها على ورق مناديل.
- ضعي الدونات في طبق التقديم ورشي على الوجه سكر مطحون، ويمكنك غمس الدونات في شيكولاته مذابة على حمام مائي.
- يمكنك تغيير طريقة التزيين حسب ذوقك بإضافة شيكولاته بيضاء أو الفورماسيل الملون.
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