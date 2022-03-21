في نص ساعه هتكوني بدر منور..أقوي وأرخص كريم لتبييض البشرة وتفتيح الوجه ونفخ الخدود وشد البشرة ونضارتها

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كريم لتبييض البشرة وتفتيح الوجه ونفخ الخدود وشد البشرة، يعتبر كريم الخميرة لتبييض البشرة، وتفتيح الوجه، ونفخ الخدود من أكثر الكريمات التي لها فعالية كبيرة وذلك بفضل الخميرة فعي تحتوي على عناصر طبيعية التي بدورها تساعد في إزالة البكتيريا، التي تتكاثر بالبشرة، كما أنها تزيل كل الرؤوس السوداء التي توجد عادة في منطقة الأنف والأهم أنها تقوم بتغذية البشرة وجعلها نضرة وكذلك تعمل على تبيضها وتفتيحها فكريم الخميرة ينصح بتحضيره واستخدامه فهو يعالج كثير من مشاكل البشرة. كريم لتبييض البشرة وتفتيح الوجه للحصول على بشرة صافية وخدود منفوخة وردية ينصح باستخدام كريم الخميرة مع الزبادي مكونات كريم الخميرة بالزبادي لشد البشرة ملعقة كبيرة من الخميرة البيرة.

ملعقتان من الزبادي.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

وملعقة من العسل.

ملعقتان من كبسولات فيتامين أ طريقة تحضير واستخدام الخميرة لشد البشرة يتم تفريغ الكبسولات في طبق، وتضاف بقية المكونات على الكبسولات.

نقوم بتقليب المكونات، وننتظر حوالي نصف ساعة حتى يتكون الكريم.

نضع على الوجه الكريم مع الانتظار حوالي ربع ساعة، يتم غسل الوجه بعد ذلك بالماء، وتكرر الوصفة مرة كل ثلاث أيام من أجل الحصول على النتيجة المرغوبة. كريم الخميرة بالدقيق لتفتيح الوجه احد الوصفات المشهورة والتي لها فاعلية كبيرة على تفتيح وشد البشرة ويتم تحضيرها كالتالي: مكونات كريم الخميرة بالدقيق لشد البشرة ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقتان من الدقيق.

ملعقة من زيت الزيتون.

وملعقة من العسل.

ملعقة من زيت اللوز.

وملعقة من الجلسرين. طريقة تحضير واستخدام كريم الخميرة بالدقيق لتفتيح الوجه يتم إضافة الخميرة إلى زيت الزيتون في وعاء مع القيام بالتقليب، وننتظر حوالي عشر دقائق.

بعد ذلك يضاف زيت اللوز مع الجليسرين مع الدقيق، وتضاف كمية بسيطة من الماء.

بوضع الوعاء في الثلاجة حتي يتكون كريم الخميرة، كما أنه يتم وضع الكريم على الوجه مع مراعاة عدم وضع الكريم تحت العين حيث تلك المنطقة تكون حساسة.

بالإضافة إلى يتم استخدام العسل بعد وضع الكريم حيث يدهن على كريم الخميرة، وننتظر حوالي ربع ساعة، بغسل الوجه بشكل جيد.

ويفضل تنقية الوجه من آثار الخميرة بواسطة ماء الورد، حيث ماء الورد له فائدة في تجديد الحيوية بالبشرة.

الوصفة عادة يتم استخدامها مرة في الأسبوع، وذلك حتى لا تتحسس البشرة من مكون الخميرة. عمر شويل - جدة في نص ساعه هتكوني بدر منور..أقوي وأرخص كريم لتبييض البشرة وتفتيح الوجه ونفخ الخدود وشد البشرة ونضارتها - ثقفني

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