نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة الفازلين للوجة هتخليكي أحلي من ملكات الجمال وفي وقت قصير في المقال التالي

عمر شويل - جدة الفازلين من الوصفات الطبية والطبيعية التي تستخدم في الروتين الخاص بالبشرة، فهو يساهم في ترطيب البشرة الجافة فيمنحها نعومة ويساعد في التخلص من الجلد الميت وتقشبر البشرة، كما أنها يساهم في علاج تشققات البشرة والجلد، ويتم إضافته في العديد من الوصفات الطبيعية لقدرته الفعالة في علاج العديد من مشاكل البشرة، فنقدم لكي وصفة الفازلين للوجة احلي من ملكات الجمال.

الفازلين له الكثير من الاستخدامات الخاصة بالبشرة، ومن أهم الفوائد أنه يساعد في توحيد لون البشرة والتخلص من الاسمرار الذي قد ينتج من أشعة الشمس في المؤثرة على الوجه، كما أن الفازلين يساعد على الترطيب العميق الجلد ويساعد في تهدئة البشرة من اي التهابات او إحمرار، وبمجرد تطبيق وصفة الفازلين الرائعة سوف تحصلين على أفضل النتائج الرائعة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف بشكل تفصيلي عن خلطة الفازلين لتبيض الوجه.

كريم الفازلين قد حقق نجاحًا باهرًا في الدخول في العديد من الوصفات الطبيعية، وذلك قد يرجع لقدرة الفازلين على حل العديد من مشاكل البشرة والوجه بكل سهولة، فهو متعدد الفوائد ومن أهم فوائده أنه يساعد على تبيض الوجه، والتخلص من أي بقع غمقان بشكل فعال، وسوف نتعرف على خلطة الفازلين التي تستخدم في ذلك من خلال متابعة المقال.

وصفة الفازلين لتفتيح الوجه من الاسمرار

هذه الوصفة سوف تقضي على اي غمقان في الوجه، والتخلص من البقع أيضًا والهالات السوداء تحت العين كل ذلك بمجرد المداومة على تطبيق هذه الوصفة بشكل مستمر وطريقة التطبيق كالتالي:

مكونات عمل وصفة الفازلين لتبييض الوجة

ملعقتين من كريم الفازلين الطبي.

ملعقة كبيرة من القهوة الناعمة.

ملعقة واحدة من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة من عصير الليمون المركز.

طريقة التحضير والتطبيق

في طبق مناسب الحجم معدن، قومي بوضع الفازلين.

ارفعي هذا الطبق على نار هادئة تمامًا حتى يذوب الفازلين ويصبح مثل الزيت.

أضيفي إليه وهو على النار زيت جوز الهند، وقلبي حتى يذوب أيضًا مع الفازلين ويصبح متجانس مع بعض.

ارفعي الخليط من النار.

وأضيفي إليه عصير الليمون.

ثم اتركيه حتى يهدأ ويصبح دافئ.

أضيفي إليه بعد ذلك القهوة.

قلبي المكونات مع بعض جيدًا حتى يصبح ذات قوام كريمي.

وزعي الخليط على الوجه بعد غسلة وتنظيفة.

اتركي الخليط لمدة نصف ساعة على البشرة.

ثم قومي بفرك الخليط من الوجه.

اغسلي وجهك بعد ذلك بالماء الدافئ.

يفضل تكرار استخدام الخليط يومين أو ثلاثة كل أسبوع للحصول على النتيجة المطلوبة.

فوائد استخدام الفازلين للوجه

الفازلين له العديد من الفوائد التي سوف يستفاد منها الوجه عند تطبيق الخليط ومن أهم هذه الفوائد ما يلي: