المشروبات الرمضانية من منا لا يعشق تناولها بصفة يومية خلال الثلاثون يوما، حيث تمتلئ الشوارع في شهر رمضان بمصر تحديداً بعد صلاة العصر وقبل المغرب بدقائق قليلة على مَحَالّ العصائر، حيث يتهافت الجميع على شراء العصائر لكي تروي ظمائهم بعد الإفطار ووقت السحور، ولكن العصائر سريعة التحضير مضرة جداً بالصحة لأحتوائها على نسبة كبيرة من مكسبات الطعم واللون وغير مفيدة للجسم.

طريقة عمل المشروبات رمضانية لذيذة وطبيعية بأقل التكاليف الممكنة

حضري المشروبات الطبيعية بطريقة مضمونة بالمنزل حيث يعشق الأطفال تحديداً تناول التمر هندي والسوبيا البودرة، لاحتوائهم على نسبة عالية من السكر، لذا يتوافر بمَحَالّ العطارة والسوبر ماركت عبوات طبيعية مغلفة، حيث ينتشر أيضاً مشروب العناب والعرقسوس، والكركدية، الدوم، العناب، ومع مطبخ ثقفني سوف نقدم لكٍ سيدتي طرق عديدة لتحضير المشروبات والعصائر الطبيعية بأقل التكلفة.

طريقة عمل السوبيا البودر

المكونات

كوبان أرز مطحون.

كوب جوز هند مفروم ناعم.

كوبان لبن بودرة.

ملعقة كبيرة روح جوز الهند من العطار.

ظرفان فانيليا.

سكر حسب الرغبة.

طريقة التحضير

نحضر وعاء عميق ونضيف المكونات الجافة.

نضع روح جوز الهند ونقلبهم جيداً حتى تتجانس جنيع المكونات.

نضع مشروب السوبيا في وعاء محكم الغلق.

عند التحضير نحضر كيلو لبن مثلج.

نضيف ثلاث ملاعق كبيرة مسحوق السوبيا ونقلبهم ونتركهم في الثلاجة.

عند التقديم نصب بالأكواب ونضع مكعبات الثلج لتصبح مثلجة مثل الجاهزة.

طريقة عمل مشروب الدوم

المكونات

نصف كيلو دوم مجروش.

سكر حسب الرغبة.

طريقة عمل التحضير

نطحن الدوم بالمطحنة حتى نحصل على خليط بودرة ناعم.

نضعه في برطمان محكم الغلق، وعند تحضيره نضع ملعقتان كبيرة دوم.

بوعاء عميق ثم نضيف السكر حسب الرغبة ونقلبهم جيداً حتى يذوب السكر.

نرفع الوعاء على النار ونتركة لمدة عشر دقايق حتى نحصل على لون مناسب.

نتركه يبرد تماماً ثم يصفي بواسطة مصفاه، ثم نضعهم في وعاء محكم الغلق.

نضعهم بالثلاجة لمدة ساعتين قبل التقديم.

طريقة عمل تمر الهندي البودر

المكونات

كيلو سكر ناعم.

أصنص تمر هندي من العطار.

لون نمر هندي.

ملعقة ونصف كبير ملح ليمون.

نصف كوب ماء فاتر.

طريقة التحضير