طريقة عمل أصابع بسكويت التمر بالسمسم في البيت مقرمش وهش وأحلى من المخبز

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طريقة عمل بسكويت التمر، البسكويت بالتمر هو من أغنى الأطعمة بالقيمة الغذائية لما يحتوي عليه التمر من عناصر مفيدة للجسم، ويحتوي البسكويت بالتمر أيضًا على العديد من السعرات الحرارية التي يجب أن يراعيها متبع الحمية الغذائية ومريض السكر أو الأمراض المزمنة، ويعتبر بسكويت التمر من الحلويات السهلة الصنع في المنزل إضافة إلى أنها قليلة التكلفة، ولذلك اليوم عبر هذا المقال المقدم من موقع ثقفني سنوفر إليكم طريقة عمل عمل بسكويت التمر في البيت بمذاق ونكهة تنافس أقوى المخابز والمحلات.
طريقة عمل بسكويت التمر في المنزل
إذا كنتي ترغبي في تحضير البسكويت بالتمر فإنك ستحتاج إلى بعض العناصر الغذائية والمكونات:
مكونات عجينة البسكويت بالتمر
- كوب واحد من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- نصف كوب سكر أبيض ناعم.
- عدد 2 بيضة.
- فانيلا ويفضل السائلة.
- عدد أربعة أكواب إلا ربع من الدقيق الأبيض.
مكونات حشو البسكويت بالتمر
ستحتاج لحشوة التمر تلك المقادير:
1 كوب وربع تمر بدون نوى ومفروم.
1 ملعقة من الزبدة.
نصف ملعقة من القرفة.
نصف ملعقة من الهيل الناعم.
خطوات تحضير بسكويت التمر
- ضعي الزبدة في العجان مع السكر وشغليها على سرعة متوسطة لثلاث دقائق حتى يصبح المزيج كريمي
- ثم ضعي البيض مع الفانيلا واستمري في تشغيل العجانة على سرعة متوسطة، ثم ضعي الدقيق مع سرعة قليلة واتركي العجين.
- ضعي العجين مغلق بورق نايلون في الثلاجة نصف ساعة.
- قومي بمزج التمر والهيل والقرفة والزبدة وقسميهم كرات مناسبة.
- سخني الفرن على 180 درجة.
- شكلي العجين مستطيل رقيق وافردي فيها بعض من التمر على شكل حبل واغلقي عليه العجين.
- ساوي أطراف البسكويت في الصينية واتركي مسافة بين كل واحدة والأخرى.
- ادخلي البسكويت إلى الفرن واتركيه مدة من 7 إلى عشر دقائق، ثم أخرجيه وقد أصبح ذهبي اللون واتركيه حتى يبرد ثم قومي برصه في صينية تقديم وبجانبه الشاي أو القهوة والعصائر حسب الرغبة.
- للاحتفاظ بقوام البسكويت الهش والدايب مقرمش ولذيذ يكون فى عبوة محكمة الغلق، ويفضل أن يتم وضعه فى كيس بلاستيكي، ويتم رصه فى الأطباق وقت التقديم.
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