طريقة عمل أصابع بسكويت التمر بالسمسم في البيت مقرمش وهش وأحلى من المخبز

طريقة عمل بسكويت التمر، البسكويت بالتمر هو من أغنى الأطعمة بالقيمة الغذائية لما يحتوي عليه التمر من عناصر مفيدة للجسم، ويحتوي البسكويت بالتمر أيضًا على العديد من السعرات الحرارية التي يجب أن يراعيها متبع الحمية الغذائية ومريض السكر أو الأمراض المزمنة، ويعتبر بسكويت التمر من الحلويات السهلة الصنع في المنزل إضافة إلى أنها قليلة التكلفة، ولذلك اليوم عبر هذا المقال المقدم من موقع ثقفني سنوفر إليكم طريقة عمل عمل بسكويت التمر في البيت بمذاق ونكهة تنافس أقوى المخابز والمحلات.

طريقة عمل بسكويت التمر في المنزل

إذا كنتي ترغبي في تحضير البسكويت بالتمر فإنك ستحتاج إلى بعض العناصر الغذائية والمكونات:

مكونات عجينة البسكويت بالتمر

كوب واحد من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب سكر أبيض ناعم.

عدد 2 بيضة.

فانيلا ويفضل السائلة.

عدد أربعة أكواب إلا ربع من الدقيق الأبيض.

مكونات حشو البسكويت بالتمر

ستحتاج لحشوة التمر تلك المقادير:

1 كوب وربع تمر بدون نوى ومفروم.

1 ملعقة من الزبدة.

نصف ملعقة من القرفة.

نصف ملعقة من الهيل الناعم.

خطوات تحضير بسكويت التمر