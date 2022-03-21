نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تتوقف عن تناوله.. تعرف على الفوائد الصحية والجمالية للبقدونس في المقال التالي

عمر شويل - جدة فوائد البقدونس، يعد نبات البقدونس من كنوز الطبيعة حيث يتميز بتركيبته الطبيعية الغنية والعالية القيمة لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة والتي لها دور كبير فى الحماية من الكثير من الأمراض وحل المشاكل الجمالية المختلفة مثل مشاكل البشرة والشعر، والذي يمكن أن يتم تناوله أو شرابه بأكثر من طريقة للحصول على أقصي فائدة صحية له، وفى الأتي نستعرض أهم الفوائد الصحية والجمالية المذهلة للبقدونس والتي تجعلك لن تستطيعي الاستغناء عنه ويمكن الاعتماد عليه كغذاء رئيسي ضمن النظام الغذائي.

فوائد البقدونس الصحية

تعزيز صحة الجهاز الهضمي:

يساهم البقدونس بشكل كبير فى الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي نظرا لدوره الهام فى دعم الكبد، حيث يزيد من مستوى “الغلوتاثيون” المضاد للأكسدة فى الكبد وبالتالي يعمل على تجديد أنسجة الكبد وحمايتها من التلف، كما يحفز إنتاج العصارة الصفراوية التي تعمل على هضم الدهون بالمعدة.

تقليل مستويات السكر فى الدم

أثبتت الدراسات أن البقدونس يعمل على تخفيض مستوى الجلوكوز بالدم ويمكن أن يكون علاج رائع لمرضي السكرى من النوع الأول.

خفض ضغط الدم

يعد البقدونس أحد مدرات البول حيث أنه يزيد من مستوى الصوديوم والماء من خلال البول، والعمل على زيادة امتصاص البوتاسيوم فى الكليتين مما يساعد فى تقليل ضغط الدم.

الوقاية من الإصابة بالسرطان

تعد البقدونس من المصادر الغنية بمضادات الأكسدة ومركبات الكاروتينات والفلافونويد وفيتامين ه وفيتامين ج، وجميع هذه المركبات لها دور كبير فى حماية الجسم من الجذور الحرة ومنع تكون الخلايا السرطانية.

فوائد البقدونس الجمالية