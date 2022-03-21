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تعرفي على أسرع طريقة لتسوية اللحوم، حيث أن اللحوم تحتاج إلى وقت كبير في التسوية وهذه الطريقة لا تسعف المرأة العاملة التي ليس لديها وقت كافي لتحضير الأطعمة الجيدة لأسرتها، فبإضافة ملعقة صغيرة من السكر إلى اللحم أثناء تسويته تساهم في تفكيك جزيئات وروابط اللحمة القوية بسهولة بدون أن تحتاج إلى حلة ضغط كما أنها قد يتم تسويتها في ربع ساعة فقط لا أكثر، وهذه الطريقة تصلح لتسوية الكوارع أيضًا. أسرع طريقة لتسوية اللحوم بدون حلة ضغط أحضري اللحمة التي تريدين تحضيرها ويجب أن تقومي بتقطيعها إلى قطع صغيرة حيث أن القطع الصغيرة تنضج بسهولة عن القطع الكبيرة.

انقعي اللحمة المتوفرة لديك في وعاء به ثلاث ملاعق من السكر واتركيها لمدة نصف ساعة وقومي بتسوية اللحمة بالطريقة العادية للتسوية.

أضيفي توابل اللحم مع اللحمة المنقوعة في ملاعق السكر وضعيها على النار حتى تغلي كلها مع بعضها ثم أضيفي ملعقة الملح في نهاية المكونات.

الملح يساهم في تبطئ عملية النضج والسكر يسرع من العملية وقومي بتغطية القدر على النار لمدة ربع ساعة ستجدي أن اللحمة قد نضجت تمامًا. أهم أسرار نجاح تسوية اللحمة بسرعة حتى تنجح عملية تسوية اللحمة بسرعة البرق بدون استخدام حلة ضغط يجب اتباع بعض النصائح التالية:- يجب أن تقومي بتليين اللحمة أولًا قبل أي شيء بواسطة مطرقة اللحمة حتى يتم تكسير ألياف اللحمة العضلية و لكن قومي بطرقها بطريقة خفيفة حتى لا يتم هرس اللحمة كليًا.

أو يمكنك عمل ثقوب صغيرة في اللحمة بواسطة السكينة الحامية حتى يتم نضجها بسهولة.

تقطيع اللحمة إلى قطع صغيرة متساوية يعمل على نضجها بشكل كبير وسريع فالروابط تصبح أضعف كلما ضعف حجم القطعة.

بهارات تتبيل اللحمة تساهم في تسويتها بشكل كبير فمن الأفضل استخدام الخل الأبيض و عصير الليمون والسكر في طهيها يكسّر روابطها القوية بسهولة كبيرة.

وضع ملعقة من الملح في تسوية اللحوم يخلص الرطوبة الموجودة في اللحمة و لكن يجب وضعه في نهاية التسوية لأنه يبطئ العملية بشكل كبير. عمر شويل - جدة معلقة جبارة ضفيها علي اللحمه لتسويتها بسرعه وبدون حلة ضغط هتكون مثل الزبده - ثقفني

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