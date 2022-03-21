مش هتشتري الجاهز تاني.. أسرار نجاح البرجر المنزلي بنفس الطعم الاصلي بتكات ومقادير بسيطة

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مش هتشتري الجاهز تاني.. أسرار نجاح البرجر المنزلي بنفس الطعم الأصلي بدلًا من شراءه من المطاعم يمكنك الآن تحضيره في المنزل ولذلك نقدم لكم طريقة عمل البرجر المنزلي، فالبرجر من الأطعمة السريعة التي يحبها الأطفال ويقوموا بشرائها باستمرار من المطاعم كوجبة جاهزة أو برجر مجمد من السوبر ماركت، ولكن هناك بعض الإضافات التي يتم إضافتها إلى البرجر وبها بعض الخطورة مثل مكسبات الطعم الجاهزة أو الألوان أو الصوصات المختلفة وبذلك يكون هناك خطورة على صحة الأطفال وتحضيره في المنزل أكثر ضمانًا. طريقة عمل البرجر المنزلي مقادير الطريقة: – كيلو لحمة مفرومة.

بصل حجمه متوسط.

ثوم مفروم.

ملعقتان كبيرتان من الدقيق الأبيض.

كوب بقسماط كبير الحجم.

ملعقة كبيرة من الملح الأبيض.

فلفل أسود.

بيضة كبيرة الحجم. طريقة التحضير: – قومي بفرم اللحمة في المفرمة المنزلية أو شراء اللحمة مفرومة جاهزة ثم قومي بوضعها في الكبة مرة أخرى حتى تصبح ناعمة تمامًا.

أضيفي الملح والفلفل الأسود والدقيق الأبيض والبقسماط مع بعضهم في وعاء واحد ثم قومي بوضع البيضة على الخليط وقلبي جيدًا.

بعد ذلك قومي بوضع الخليط الذي قمتي بتحضيره في كيس بلاستيكي ثم قومي بوضعه داخل الثلاجة واتركيه حتى ثلاث ساعات.

ثم بعد ذلك قومي بإخراج العجينة من الثلاجة وقطعيها إلى قطع متساوية ثم قومي بتكويرها وقومي بعمل أشكال البرجر الدائرية.

ضعي أقراص البرجر المحضرة في الثلاجة وافصلي بين كل قطعة بكيس بلاستيكي وأخرجيها من الثلاجة بعد عدة ساعات.

قومي بوضع طاسة القلي على النار أو الجريل حتى يصبح ناضجة وقلبيها على جميع الجوانب حتى تصبح ناضجة تمامًا من جميع جوانبها.

بعد أن تنضج قومي بإخراجها على طبق التقديم ويمكنك بإضافة الكاتشب والمايونيز وأي إضافات للبرجر. طريقة عمل ساندويتش البرجر قومي بإحضار خبز الكايزر وقومي بوضع قطعة من البرجر على الخبز ونقوم بوضع كمية من الكاتشب والمايونيز.

أضيفي شرائح من الخس وجبن الشيدر على سطح البرجر ثم قومي بتغطيته بالخبز.

رصي الساندويتشات على طاسة ثم قومي بتغطيتها وضعيها على البوتاجاز حتى تذوب الجبن عليها ويمكنك إضافة بعض من الجبن الموتزاريلا حتى يصبح الساندويتش به مطة لذيذة. عمر شويل - جدة مش هتشتري الجاهز تاني.. أسرار نجاح البرجر المنزلي بنفس الطعم الاصلي بتكات ومقادير بسيطة - ثقفني

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