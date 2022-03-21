بمقادير مضبوطة.. طريقة عمل بسكوت العيد هش وخفيف ومقرمش بأسرار اكبر محلات الحلويات

بسكوت العيد من أطيب أنواع الحلويات التي تحرص جميع ربات البيوت على تواجده في المنزل قبل نهاية رمضان، وذلك ليتم تقديمه لأهل المنزل والأصحاب والأقارب والجيران خلال أيام العيد، لذلك تبدأ أغلب ربات البيوت بتحضيره في العشر الأواخر من شهر رمضان، وهنا نقدم لكم طريقة بسيطة ومضمونة لتحضير البسكويت في المنزل

مكونات عمل بسكوت العيد

ثلاثة أكواب ونصف من الدقيق.

ثلاثة أرباع الكوب من الزبدة (بدرجة حرارة الغرفة).

ثلاثة أرباع الكوب من السكر البودرة.

ملعقة صغيرة من النشادر.

ثلاث حبات من البيض (بدرجة حرارة الغرفة).

ربع كوب من الحليب (بدرجة حرارة الغرفة).

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

ملعقة كبيرة من برش البرتقال (حسب الرغبة).

طريقة عمل بسكوت العيد الهش

في وعاء كبير نضع السكر والزبدة ونخفقهم بمضرب كهربائي حتى نحصل على خليط متجانس بلون فاتح.

نضيف البيض بالتدريج والفانيلا مع الخلط المستمر بالمضرب الكهربائي.

نضيف النشادر والحليب وبرش البرتقال ونعيد الخلط.

يمكن استبدال المضرب الكهربائي بالخلاط الكهربائي وذلك لخفق البيض والزبدة والسكر والحليب سوياً.

ننخل الدقيق ثم نضيفه إلى الخليط ثم نضيف البيكنج بودر والملح ونقلب بملعقة خشبية حتى يختفي الدقيق بالكامل.

نضع البسكويت في كيس حلواني ثم نقوم بتشكيله على صينية فرن مدهونة بالزبدة.

ندخل الصينية الثلاجة لمدة عشر دقائق حتى يتماسك شكل البسكويت، وفي هذه الأثناء نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ندخل الصينية في الفرن لمدة عشر دقائق أو حتى يكتسب اللون الذهبي.

نترك البسكويت حتى يبرد تمامً ثم نحفظه في علبة نظيفة ومحكمة الإغلاق.

يمكن استبدال الحليب بعصير البرتقال في هذه الوصفة.

يمكن تشكيل عجينة البسكويت بطريقة أخرى عن طريق فردها على سطح جاف مرشوش بالقليل من الدقيق.

نضع ورق زبدة على العجينة ونقوم بفرد العجينة بالنشابة لسمك 2 سم.

نستخدم الشوكة لعمل خطوط رفيعة بالطول في كامل العجينة.

نستخدم السكين لتقطيع البسكويت إلى قطع مستطيلة الشكل ومتساوية الطول قدر الإمكان.

يجب ترك البسكويت في الثلاجة لمدة عشر دقائق حتى يتماسك الشكل جيداً قبل إدخاله في الفرن.

هناك طريقة أخري يمكن عمل بسكوت العيد من خلالها وهي بسكوت بجوز الهند فقومي بخلط نصف كوب من السمن مع نفس المقدار من السكر واضيفي إليهم نفس المقدار من الزيت، ثم قومي بإضافة كوب ونصف من الدقيق مع بيضه مع جوز الهند وقومي بخلط جميع المكونات ثم قومي بتشكيل العجينة.

البسكويت من أكثر الحلويات التي يتم عملها في عيد الفطر المبارك كما أنه يمكن عمل البسكويت باكثر من طريقة فهناك بسكويت جوز الهند وبسكويت النشارد وبسكوت الشاي لذا قدمنا لكم من خلال الفقرات السابقة من المقال طرق مختلفة لعمل بسكويت العيد بخطوات سهلة وسريعة وبمكونات موجودة في البيت بطعم احلي من الجاهز.