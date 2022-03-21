نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مش هتشتري الاندومي تاني.. طريقة عمل الاندومي في البيت بأطعمة مختلفة بنفس الطعم والريحة بتاعة الجاهز في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الاندومي في البيت هومن أكثر الوصفات الغذائية من حيث السهولة، حيث يتميز الاندومي بسرعة تحضيره ونضجه أكثر من الأطعمة الأخرى، ويعتبر الاندومي هو نوع من أنواع المكرونة التي يسهل نضجها في وقت قياسي قليل جدا، حيث يتم نضج الاندومي في خلال 6 دقائق فقط، وتعتبر هذه الأكلة من أكثر الأكلات التي يعشقها الأطفال والشباب بكثرة، فهي ذات طعم لذيذ ومميز، كما أنها رخيصة الثمن وغير باهظة، ويمكن تناولها في أي مكان، ولا تحتاج إلى مطاعم متخصصة من أجل تناولها.

طريقة عمل الاندومي في البيت

تعد هذه الطريقة هي الأفضل والأسرع في تحضير طبق الاندومي اللذيذ، حيث يتم تحضيره كالتالي:

المكونات

2 كيس من عبوة الاندومي من السوبر ماركت.

2 كيس توابل الاندومي الجاهز الموجودة مع العبوات.

لتر ماء مغلي.

طريقة التحضير

يتم غلي الماء جيدا.

ثم يتم إضافة الاندومي في الماء المغلي، ثم نضيف التوابل.

ونتركه لينضج لمدة 5 دقائق.

يتم تناول الاندومي والشوربة التي تم طهي الاندومي فيها ساخنة.

طريقة تحضير الاندومي بنكهة الفراخ

يمكن الاعتماد على هذه الطريقة من أجل الحصول على أشهى طبق اندومي، حيث يتم تحضيره كالتالي:

المكونات

3 كيس من عبوات الاندومي.

توابل الاندومي الجاهزة.

لتر من الماء.

مكعبات من صدور الفراخ.

2 ملعقة من الزيت

ملح.

فلفل أسود.

بهارات فراخ

ربع كوب بسلة وجزر.

بصلة مقطعة مكعبات صغيرة.

2 ملعقة من الثوم المهروس.

نصف كوب حليب.

طريقة التحضير

في طاسة على النار نقوم البصل والثوم وقطع الفراخ والبسلة والجزر، ونتركها للتتشوح، ثم نضيف الملح والفلفل الأسود والبهارات.

ثم نضيف الحليب إلى خليط الفراخ، ونتركها حتى تنضج تماما.

نقوم بتقليب الخليط كل دقيقة حتى لا يحترق.

ثم يتم غلي الماء جيدا، ثم نضيف له الاندومي والبهارات الخاصة بها، ونتركها لتنضج.

ثم نقوم بإضافة خليط الفراخ إلى خليط الاندومي ونقلبهم معا، ونتركهم ليغلوا لمدة دقيقتين.

ثم بعد ذلك يتم تناول هذا الطبق ساخنا

هذه الوصفة تعتبر من أسهل الطرق التي يتم من خلالها عمل الاندومي في البيت بمكونات طبيعية وأطعمة مختلفة.

فوائد تناول الاندومي

الاندومي له الكثير من الفوائد ومن أهم هذه الفوائد أن الاندومي غني بالكثير من العناصر الغذائية، كما أن مكرونة الاندومي يعمل علي فقد الوزن فيمكن تناول الاندومي إذا كنت تريد خسارة الوزن، من أهم فوائد تناول الاندومي أنه يحتوي علي الكثير من الفيتامينات ومنها فيتامين ب والكثير من الفيتامينات الأخري.

الاندومي من الأكلات المفضلة لدي الكثير من الأشخاص وبالأخص الأطفال لذا فإن أغلب السيدات تبحث عن طريقة لعمل الاندومي في البيت بمكونات سهلة وسريعة في البيت واضمن بدلا من شراؤه من المحلات لذا قدمنا لكم من خلال الفقرات السابقة من المقال طرق مختلفة لعمل الاندومي في البيت وباطعمة مختلفة بنفس طعم الجاهزة.