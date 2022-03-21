نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فكرة عبقرية لتقشير الثوم بسرعة الصاروخ حتي لو قدامك 30 كيلو هتقشريهم في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقشير الثوم بسرعة الصاروخ من أهم الخطوات التي من الممكن أن تتم وبكل سهولة وسرعة وإنجاز ومن خلال خطوات بسيطة، ومن الممكن أن تقوم كل ربة بيت بالحصول على الثوم مقشر وجاهز على الاستعمال من خلال الاستعانة ببعض الحيل المطبخية السهلة، والتي من خلالها من الممكن أن يتم التقشير للثوم وبمنتهى السرعة ومن دون أن يتخذ الأمر منك الوقت الطويل ومن خلال ما يلي في السطور المقبلة سنعرض لك الأفضل من بين الطرق والتي تعد جديرة بأن تكون من الطرق المعتمد عليها لإنجاز تلك المهمة المطبخية.

تقشير الثوم بسرعة الصاروخ

تقشير الثوم بسرعة من أهم ما تبحث وتتساءل عن طرقه كل ربة بيت لها الرغبة في أن تنجز مختلف مهام مطبخها ومن الممكن أن يتم التقشير من خلل عدة طرق مختلفة نعرضها من خلال هذا التقرير التالي عن أهم ما يمكن أن يتبع من حيل للتخلص تماما من أي تواجد للقشور مع بيان أهم الخطوات الأساسية التي تتعلق بكل طريقة، وهذا ما سيكون موفر جدا لكِ من حيث الوقت والجهد المبذول أثناء إعداد وصفات المطبخ.

طريقة تقشير الثوم بسرعة باستعمال كيس من البلاستيك

الخطوة الأولى تكون من خلال أن تقومي بالتفكيك لكل ما يتوفر لديك من فصوص الثوم الملتصقة ببعضها ، يتم وضع الثوم في الكيس من البلاستيك الملائم مع تفريغه تماما من الهواء ومن ثم يتم الطرق على الكيس وذلك ما يكون من خلال استعمال مطرقة مع إمكانية الطرق الخفيف على مختلف الفصوص للثوم التي تتواجد في الكيس حيث يكون من السهل بعد ذلك الإزالة التامة لكل القشور .

تقشير الثوم باستعمال الماء

اسهل الطرق التي تسرع من خطوة التقشير للثوم هي تلك الخطوات البسيطة القادمة وخطواتها بسيطة نذكرها من خلال النقاط القادمة

من الممكن لك أن تقومي بإحضار الكمية المناسبة من المياه ويكون الماء إما دافئ أو بارد.

بعد أن يتم وضع الماء في الوعاء يتم فصل الثوم ومن السهل بعد ذلك أن يتم النقع لخمس دقائق

بعد أن يتم وضع الماء في الوعاء يتم فصل الثوم ومن السهل بعد ذلك أن يتم النقع لخمس دقائق بعدها أن القشور تنزلق بكل سهولة.

تواجه السيدات صعوبه كبيره جدا في تقشير الثوم بسرعة وتريد أن تتخلص من هذه المشاكل بسرعة ولكي تقومين بتقشير الثوم بسرعة الصاروخ في وقت قصير جدا يجب أن تستعملي هذه الطريقة التي قمت بشرحها ومن هذه الطرق تقشير الثوم بالبرطمان أو تقشير الثوم بالسكين أو الماء الدافئ او إستعمال طرق أخري مثل المؤ