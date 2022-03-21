ماتوا بسبب زيت الزيتون.. الأطباء يحذرون من إستخدام زيت الزيتون بهذه الطريقة الخاطئة يسبب الوفاة

يعتبر الزيتون من أكثر النباتات المهمة التي تفيد جسم الإنسان، وبالأخص زيت الزيتون الذي يتم استخراجه من ثمرة الزيتون، يستفيد منه البعض عن طريق إضافته للخلطات الطبيعية لعلاج الكثير من مشاكل الجسم كالشعر، والبشرة وغيرهم، والبعض يستخدمه على الريق، وبعض الناس يقومون بإضافته للسلطات والمأكولات الأخرى، ولكن إذا زاد الإستخدام عن الحد سيسبب الكثير من المشاكل التي قد تؤدي للموت أو التعب الشديد والإهلاك للصحة، فلا بد من الحرص عند الإستخدام، وتناوله بكميات قليلة على مدار اليوم، وهذا ينطبق على كل شيء نحن نستخدمه وليس زيت الزيتون فقط، والخطأ هنا قد يكون بسبب طريقة إستخدام الأشخاص الغير صحيحة، أو قد يكون محظور لدى بعض الناس بسبب مرض لديهم.

الأضرار التي قد يسببها تناول زيت الزيتون بكثرة

الإفراط من تناول زيت الزيتون يعمل على:

•حدوث ألم شديد في المعدة، واضطرابات في الجهاز الهضمي بشكل عام.

• حموضة في المعدة أيضاً وبعض المشاكل الأخرى.

•رفع معدل الكوليسترول في الدم، حيث أن زيت الزيتون يعمل بسرعة كبيرة على رفع نسبة الكوليسترول.

•كما أنه يسبب ارتفاع الضغط، وارتفاع الجلوكوز في الدم.

• كثرة تناول زيت الزيتون بكميات كبيرة تجعل الشخص لديه الشعور بالرغبة في القيء كثيراً، والشعور بالدوران.

•تناوله بكثرة يسبب ألم في البطن.

أضرار أخري لزيت الزيتون

•كما أن تناول كمية كبيرة من زيت الزيتون يعمل على زيادة الوزن، ويحدث بعد ذلك مشاكل في العظام الناتجة عن السمنة التي وصل إليها الجسم.

•مشاكل في القلب، وإنسداد الشرايين.

الأشخاص المحظور لهم تناول زيت الزيتون

•مرضى الكبد

•مرضى القلب لأنه يحتوي على سعرات حرارية كثيرة.

•مرضى السكر أو مرضى الضغط.

• الأفراد الذين يتبعون حمية غذائية معينة.

قد يسبب زيت الزيتون الوفاة لهؤلاء المرضى.

الصحة نعمة من نعم المولى عز وجل فلا بد أن نحافظ عليها، ولا نستخدم ما حلل لنا الله إلا بطريقة صحيحة، نستفيد من كل ما حلل لنا الله من المأكولات والمشروبات ولكن بدون إسراف حتى لا بنعكس ذلك على صحة الجسم.