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القطايف من ألذ وأحلي المعجنات والحلويات والتي يتم عملها في المنزل بكل سهولة، والتي يحب تناولها جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال وهي من أهم مظاهر الاحتفال بشهر رمضان الكريم، والتي تتمتع بطعمها الشهي واللذيذ والمحبب لدي الجميع، وكما أن القطايف لها العديد من الأشكال المختلفة والمتنوعة والتي يتم عملها بعدة حشوات، حيث يمكن عملها بالشربات، أو قطايف باللحمة المفرومة، أو قطايف بالجبنة، أو بالمكسرات وذلك بخلاف العديد من الأنواع الأخرى والتي تتمتع جميعها بالطعم الرائع والمميز والمحبب لدي الجميع، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة في المنزل وبأقل تكلفة ممكنة، وذلك لعمل أحلي وأطعم قطايف. طريقة عمل القطايف ومكوناتها مكونات عجينة القطايف كوبان من الدقيق.

كوب من اللبن.

نصف كوب سميد.

نصف كوب سكر.

كوب من الماء.

رشه من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر. مكونات عمل الشربات كوبان من الماء.

كوب من السكر.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون. طريقة التحضير ضعي جميع المكونات في طبق عميق وهى كوبان من الدقيق كوب من اللبن نصف كوب سميد نصف كوب من السكر كوب من الماء ملعقة صغيرة من الفانيليا رشه صغيرة من الملح ثلاث ملاعق صغيرة من البيكنج بودر وبعد ذلك يتم خلطهم بالمضرب اليدوي لكى تتجانس المكونات جيدا.

ضعي الخليط في براد الشاي ثم نحضر طاسة مسطحة وضعيها على النار لكى تسخن جيدا.

أحضري البراد الذي به عجينة القطايف ثم قومى بصب الخليط في الطاسة المسطحة على شكل دوائر ثم نسوى القطايف على الجانين حتى تأخذ لونها الذهبي.

وبعد ذلك يتم خروجها من الطاسة على قماشة قطنية ونتركها لتبرد تماما.

ثم نضع كمية من المكسرات أو أي حشوة حسب الرغبة ثم نقوم بحشو القطايف ويتم تقفيلها جيدا حتى لا تتساقط منها أي حشوة.

ثم نقوم بوضع طاسة عميقة على النار وبها زيت حتى يسخن تماما ثم نضع به القطايف حتى يعطينا أحمرار من الوجهين حتى تأخذ لونها الذهبي ثم بعد ذلك نقوم بأخراج القطايف إلى طبق يكون به شربات بارد وذات قوام ثقيل ونقوم بإعداده في طبق التقديم. عمر شويل - جدة أحلي قطايف علي أصوله في رمضان بطريقة سهلة وشهية وصحية وأفضل من محلات المخبوزات والحلويات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحلي قطايف علي أصوله في رمضان بطريقة سهلة وشهية وصحية وأفضل من محلات المخبوزات والحلويات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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