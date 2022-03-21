قطايف رمضان اللذيذة بحشوات مختلفة بكل سهولة

أيام قليلة وسيدخل علينا شهر رمضان إعادة الله على الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات تتميز بعض الحلويات فى شهر رمضان عن غيرة من الشهور مثل القطايف، والكنافة وتتميز عجينة القطايف بأنها تقبل الكثير من الحشوات وسوف أقدم لكي أسهل طريقة لعمل عجينة القطايف .

مكونات عجينة القطايف:

كوبين دقيق.

كوبين ماء.

2 معلقة كبيرة دقيق سميد.

نصف معلقة خميرة.

2 معلقة كبيرة سكر.

نصف معلقة صغيرة بيكنج بودر .

رشة ملح صغيرة.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء كبير ونضع كوبين الماء الدفئ، دقيق السميد، السكر، الخميرة، البيكنج بودر، ثم الدقيق. ويتم تقليب المكونات معًا بمضرب سلك يدوى ويمكن ضربة بمضرب كهربائى حتى نحصل على خليط سائل ثقيل خالي من الكتل ويمكن تصفية الخليط لكي نضمن إنه خالي تمامًا من التكتلات ثم يتم تغطية الخليط وتركة كى تختمر لمدة نصف ساعة أو أكثر حسب الجو. ثم نحضر مقلاة غير لاصقة ووضعها على النار هادئة وتسخينها ثم نسكب معلقة من الخليط وجعلها تأخد شكل الدائرة ونتركها حتى تجف تمامًا من السائل. ثم نرفعها من النار ونكرر العملية حتى ننتهى من كمية الخليط.

يمكن إستخدام عجينة القطايف وحشوها بالكثير من الحشوات ومن هذه الحشوات.

حشوة القطايف بالقشطة:

2لتر حليب.

2معلقة خل.

نصف لتر حليب.

2معلقة كبيرة نشا.

طريقة تحضير القشطة:

نحضر قدر كبير ونضع 2 لتر حليب ثم نضع القدر على النار حتى يغلي الحليب ثم نضيف الخل ونقلب حتى يفصل الحليب ثم نقوم بنزع الحليب من النار وتصفيته جيدًا من الماء. يمكن التخلي عن الخطوة السابقة واستخدام قشطة جاهزة أو القشطة الناتجة من وجوه الحليب كامل الدسم. ثم نحضر قدر آخر ونضع نصف لتر حليب بارد ثم نضيف النشأ ونقلبهم جيدًا حتى يذوب تمامًا ثم نقوم بوضع القدر على النار ونقلب حتى يصبح قوامه ثقيل ثم نقوم بإضافة القشطة التى تم تصفيتها من الماء ثم نقلبهم معًا وننزعهم من النار ونقوم بوضعها فى الثلاجة. ثم يتم الحشو بمعلقة من القشطة فى القطايف وغلقها ثم وضعها فى الزيت المغلى لمدة دقيقة. وفور خروجها وتصفيتها من الزيت نسكب عليها الشربات البارد وتزينها بالمكسرات حسب رغبتك.

مكونات القطايف بالكاسترد:

نصف كيلو عجينة قطايف.

كوب حليب.

4 معلقة صغيرة سكر.

5 ملعقة كاسترد.

كوب قطر(بارد).

طريقة تحضير الكنافة بالكاسترد:

أولا نغلق جوانب القطايف على شكل دائرة، ونقوم نقليها وتصفيتها من الزيت الزائد ونتركها تبرد. ثم نبدأ في عمل الكاسترد، في وعاء نضع الحليب والسكر والكاسترد ونقلب جيداً حتى تذوب السكر والكاسترد. نضعه على النار وتكون هادئة مع التقليب حتى نحصل على قوام مناسب. يجب أن القوام لا يكون ثقيل وأيضاً لا يكون خفيف، بل يكون وسط. نقوم بوضع الكاسترد في القطايف المقلية ونضع على الوجه مكسرات مشكلة حسب الرغبة. ندخلها الثلاجة قبل التقديم لكي تتماسك طبقة الكاسترد وتقدم بالهناء والشفاء.

مكونات عمل القطايف بحشوة النوتيلا:

قطايف.

شربات حلوى (قطر).

ولتجهيز النوتيلا في البيت نحتاج ما يلي:-

3 كاكاو.

3 معالق نسكويك.

2 كوب حليب.

نصف كوب سكر بودرة.

نصف كوب زيت نباتي.

نصف كوب شيكولاتة خام مبشورة.

مكسرات حسب المتوفر(إختياري).

طريقة عمل القطايف بالنوتيلا: