إعملي كيك الشاي بطريقة سهلة وشهية ولذيذة وصحية وأفضل من محلات الحلويات

كيك الشاي من أحلي وألذ أنواع المخبوزات والحلويات بشكل كبير، والذي يحب تناوله كل أفراد الأسرة وخاصة الأطفال وذلك لتمتعها بالطعم الرائع والشهي، وهو من أهم وأفضل الوجبات السريعة المفيدة والتي يتم الإفطار بها في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر، وكيك الشاي محبب تناوله لدي الكثير من الأفراد والذين يفضلون تناوله في العشاء أو الإفطار بجانب كوب من الحليب، أو الشاي، أو الشاي باللبن، أو النسكافيه والذي يحبون تناوله بشكل دائم، وهناك العديد من الأشكال المختلفة والمتنوعة لعمل الكيك حيث يوجد منه الكيك بالبرتقال، أو الكيك بالشيكولاتة، أو الكيك السادة والذي نقدمه لك سيدتي من خلال طريقتنا المميزة والصحية بالمنزل وذلك لعمل أحلي وأطعم واشهي كيك الشاي.

طريقة عمل كيك الشاي ومكوناتها

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل أحلي وألذ كيك الشاي بكل سهولة، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة صحية وآمنة ومفيدة، ودائما ما نؤكد على ضرورة عمله في المنزل وذلك للتأكد من سلامة وجودة عملها والتحكم في المكونات الغذائية المضافة لها وإختيار أفضلها وذلك من الناحية الصحية والغذائية.

المكونات

أربعة بيضات.

كوب من السكر.

ملعقتان كبيرتان من الفانيليا السائلة.

كوب إلا ربع من الزبدة.

كوب من اللبن.

باكو بيكنج بودر.

دقيق الحلويات حسب الرغبة.

طريقة التحضير