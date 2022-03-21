إعملي الجبنة الموزاريلا فالبيت وبثلاث مكونات فقط وفخطوة واحدة

الجبنة الموتزاريلا من السهل جدًا أن نقوم بعملها فى المنزل وهى تتكون من ثلاث مكونات سهلة وبسيطة فيمكن أن نقوم بعملها نظرًا لأنها تدخل فى كثير من الوصفات مثل الفطائر بمختلف أنواعها والبيتزا وسوف تعرف معًا كيف يمكننا أن نحصل على المطاه المعروف بها الجبنة الموتزاريلا.

مكونات الجبنة الموتزاريلا:

2 كيلو حليب سائل كامل الدسم.

معلقة صغيرة ملح ليمون.

نصف كوب خل.

طريقة التحضير:

نحضر إناء كبير ونضع الحليب ثم نضع الإناء على النار وعندما يصل الحليب إلى درجة حرارة متوسطة نقوم بإضافة الخل، وملح الليمون ونقوم بتقليب الحليب (وسيعمل الخل والملح على فصل اللبن وتخرج الجبن منه). وسنلاحظ ظهور تكتلات من الجبن فى الإناء. ونترك التكتلات تزيد إلى أن يتغير لون الحليب ويفصل تمامًا ويصبح لون الماء متغير شفاف مائل إلى الاصفرار. وفى هذه الحاله نقوم برفع الإناء من النار وتحضير مصفاة ونضع فيها تكتلات الجبن ونضغط عليها لنخرج منها الماء تمامًا ثم نضع الجبن فى وعاء عميق ونتركها تبرد فى الثلاجة لمدة ربع ساعة. ثم نقوم بوضع الماء الخارج من الجبن على النار ونسخن الماء ولا نتركة للغليان. ثم نقوم بوضع الجبن فى الماء حتى تنعم الجبن ونكرر تصفيتها مرة أخرى. ثم نضع الجبن فى الثلاجة لمدة نصف ساعة. ثم نقوم ببشر الجبن بالمبشرة حتى يسهل علينا أستخدمها فى الوصفات المختلفة فى المطبخ. ويمكن تقطيعها إلى أصابع لعمل صوابع الموتزاريلا اللذيذة التى دائمًا ما يتهافت أولادنا على شرائها من المطاعم.

وبعد أن قمنا بتحضيرها سوف نتناول العديد من الوصفات التى لا غنى فيها عن الجبنة الموزاريلا.

مكونات عمل أصابع الجبنة الموزاريلا:

جبن موزاريلا.

كوب دقيق.

نصف كوب نشأ.

4 حبات بيض.

ملعقة حليب بودرة.

ملعقة فلفل أسمر.

2 كوب بقسماط.

ملعقة ثوم بودرة.

زيت للقلي.

طريقة عمل تحضير أصابع الموزاريلا:

نقوم نتقطيع الجبنة الموزاريلا إلى أصابع. في بولة نخلط الدقيق مع النشأ، وفي بولة أخرى نخلط حبات البيض والحليب والثوم وأيضاً الملح ونقلب. ونضع البقسماط في بولة أخرى ونتبله بالملح والثوم البودرة. نقوم بإحضار أصابع الجبن ونغمسها في خليط البيض ثم نضعها في خليط الدقيق ثم تغمسها مرة أخرى في البيض وأخيراً نضعها في البقسماط. نكرر الخطوة السابقة حتى ننتهي من الكمية، ثم نضعها في الثلاجة ترتاح لمدة 15 دقيقة. ونخرجها للقلي فر زيت غزير ساخن، لا تستغرق سوى دقائق قليلة. تقدم بجانب أي نوع من الصوات، ويمكن عملها سندوتشات ب الكاتشب والمايونيز.

فوائد الجبنة الموتزاريلا:

وللجبنة الموتزاريلا العديد من الفوائد فهى مصنعة من الحليب والحليب معروف باحتوائه على الكالسيوم الذى يدخل فى بناء العضلات وايضًا أسنانا تحتاج إلى الكالسيوم. وعندما نقوم بعملها فى البيت نضمن جودة الجبن ونظافته.

مكونات البيتزا بدون فرن أو خميرة (بيتزا الطاسة):

كوب وربع دقيق.

كوب زبادي.

معلقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف معلقة صغيرة بيكنج صودا.

معلقة صغيرة زيت زيتون.

كوب جبنة موتزاريلا.

زيتون.

فلفل قطع.

صلصة بيتزا.

طريقة التحضير: