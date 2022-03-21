نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة الشوكولاتة الهشة في أقل من 10 دقائق وبمكونات من مطبخك في المقال التالي

كيكة الشكولاتة من ألذ وأسهل الحلويات التي يمكن أن تقومي بها في المنزل ويحبها الكبار والصغار في كل الأوقات فهي يمكن أن تكون وجبة فطار أو عشاء خفيف أو حلوى في منتصف اليوم، فهى تتكون من الكيكة اللذيذة التى يعلوها الشكولاتة يمكن أن تصنعيها فى المناسبات وأعياد الميلاد وأيضًا فى العزومات فسوف نقوم معًا بعمل كيكة بالشكولاته لذيذة وناجحة وهشة وبمكونات بسيطة وموجودة فى كل بيت وإلى جانب هذا إقتصادية ايضًا. مكونات كيكة الشكولاته: كوب دقيق.

نصف كوب كاكاو.

كوب زيت.

كوب حليب.

كوب سكر.

3بيضات.

معلقة كبيرة بيكنج بودر.

ربع معلقة صغيرة فانيليا. طريقة التحضير: نحضر الخلاط الكهربائي ونضع كوب الحليب ونضيف السكر ثم نضع الكاكاو والزيت ثم نشغل الخلاط ونضرب المكونات جيدًا. ونأخذ كوب من خليط الشكولاته للتزين ونضع الكوب فى الثلاجة. وباقى خليط الشكولاته نضع عليه البيض ويجب أن يكون البيض فى درجة حرارة الغرفة ثم نضيف الفانيليا وتضرب المكونات جيدًا. ثم نحضر وعاء ونقوم بوضع الدقيق ويجب نخل الدقيق جيدًا حتى تكون الكيكة هشة ثم نضع البيكنج بودر ونقلبهم معًا. ثم نسكب خليط الشكولاته بالبيض على الدقيق ونضربهم بمضرب سلك يدوى جيدًا حتى نحصل على قوام متماسك. ثم نحضر صنية ونقوم بدهنها بالسمنة وقليل من الدقيق وتوزعهم فى الصينية جيدًا. ثم نقوم بسكب خليط الكيك فى الصينية

ويجب أن يكون خليط الكيك أقل من نصف إرتفاع الصينية. ثم نضع الصنية فى الفرن الذي تم تسخينه مسبقًا على درجة حرارة 180 ثم نقوم بوضع الكيك فى المنتصف على الشبكة لمدة عشرين دقيقة. ويجب أن تحرصى على عدم فتح الفرن أثناء تسوية الكيك حتى لا يهبط وبعد عشرين دقيقة يمكنك إختيار نضج الكيك عن طريق وضع عود خشبى فأذا خرج نظيف من غير عجين إذن فهى نضجت ثم تقومى بإخراج صنية الكيك وتقطيع الكيك إلى قطع متساوية. ثم تقومى بإضافة خليط الشكولاته الذي قومنا بتحضيره من قبل وتوزيعه جيدًا ويمكنك ايضًا تزين الكيك برشة كاكاو، أو قطع شوكولاته، أو كما ترغبين وتقديمها إلى عائلتك. مكونات كيك البراونيز بالأيس كريم: نصف كوب دقيق.

نصف كوب زيت نباتي.

كوب سكر أبيض.

كوب الإ ربع كاكاو خام.

ملعقة صغيرة فانيليا.

2 بيض.

ملعقة بيكينج بودر.

ربع ملعقة ملح. مكونات لتقديم وتزين البراونيز: صوص شيكولاتة.

أيس كريم(اي نكهة حسب الرغبة). طريقة تحضير كيك البراونيز: في بولة نخلط الزيت والسكر حتى يمتزجوا معاً ثم نضيف البيض والفانيليا. في بولة أخرى نخلط الكاكاو والدقيق البيكينج بودر وايضًا الملح ونقوم بنخلهم. نضع المكونات الجافة السابقة فوق خليط الزيت والسكر ونخلط بالمضرب اليدوي العادي جيداً. نضع المزيج في صينية بها بورق زبدة أو مدهونة بالزيت ورشة دقيق. ونضعها في الفرن الساخن مسبقاً على درجة حرارة متوسطة على الرف الأوسط حتى تكتمل نضجها. وفور خروجها من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً ثم نقدمها بصوص الشوكولاتة والايس كريم. عمر شويل - جدة كيكة الشوكولاتة الهشة في أقل من 10 دقائق وبمكونات من مطبخك - ثقفني

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