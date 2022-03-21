نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاننكر ان تسويتة البط امر صعب ولكن ليس بعد هذه الطريقة في المقال التالي
البط من الأكلات الدسمة التي يحبها ويقبل عليها المصريين وخاصة في شهر رمضان الكريم، وتتفنن ربة المنزل في تقديم البط بحشوات وبعدة طرق مختلفة في كل مرة، ومع كل عزومه أو مناسبة يحتل البط المركز الأول على المائدة فهو من الأكلات المحببة لدى الجميع وله طعم مميز عن باقي الطيور ويقدم البط مع أكلات عديدة أخرى مثل المحشي والملوخية والرقاق، فإذا سألت أي ربة منزل ماذا أقدممع البط ستكون الإجابة الجاهزة والسريعة هي محشي أو ملوخية أو رقاق، ولكن من الممكن تقديمه مفردا محشيا بالأرز أو الفريك، ومع اقتراب شهر رمضان تتسأل كل ربة منزل عن طرق لعمل البط وطريقة تسويته الصحيحة.
طريقة عمل البط في المنزل:
يجب عليك أن تعرفي أن طريقة تنظيف البط جيدا لنزع الرائحة النفاذة منه أو أي بواقي من الريش ولتحصلي على طعم بط ألذ، ولتنظيف البطة جيدا نحضر كوب من الدقيق ونضيف إليه نصف كوب صغير من الملح ونقوم بدعك البطة جيدا بهم ثم نقوم بشطف البطة جيدا ثم نحضر وعاء كبير نضع به ماء نظيف وليمون وشرائح الليمون والبرتقال وملح وننقع البطة بهذا المحلول لمدة ساعة كاملة. ثم نقوم بغسلها مرة ثانية.
مكونات عمل البط بحشوة البصل:
- 4 حبات من البصل.
- 1 جزرة متوسطة الحجم.
- 1 حبة طماطم كبيرة.
- ورق غار أو إكليل الغار.
- هيل أو حبهان.
- معلقة صغيرة طعام من الملح.
- معلقة صغيرة طعام من الفلفل الأسود.
- معلقة صغيرة طعاممن العسل الأبيض.
- معلقة صغيرة طعام من الصلصة.
طريقة عمل البط بحشوة البصل:
- في إناء نضع معلقتين من الزيت الذرة ونقطع البصل إلى شرائح ونضعها في الزيت مع إضافة الملح والفلفل الأسود ونقلبها حتى يدبل البصل.
- ثم يتم حشو البطة بها وبعدها يتم تكتيف رجل البطة وتحضيرها للسلق.
- ولسلق البطة نحضر ونجهز إناء كبير نقوم بإضافة البصل والطماطم والجزر وورق الغار والحبهان ونضيف لهم الماء لسلق البطة.
- بعد غليان الماء نضع البطة ونتركها لمدة ساعة إلى ساعة وعشرون دقيقة حسب نوع البطة، ثم نصفيها من الشوربة ونحضر وعاء صغير نضع فيه زيت وصلصة وعسل أبيض وملح وفلفل أسود ونمزجهم وبواسطة فرشة الطهي نقوم بدهن البطة جيدا ثم نضعها داخل الفرن حتى تحمر جيدا ونقلبها على الجانب الأخر لكي يحمر أيضا.
- وتقدم ساخنة مع الأرز والبطاطس أو المكرونة، كما يمكنك استخدام شوربة البط لعمل الملوخية أو للمحشي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لاننكر ان تسويتة البط امر صعب ولكن ليس بعد هذه الطريقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.