لاننكر ان تسويتة البط امر صعب ولكن ليس بعد هذه الطريقة

البط من الأكلات الدسمة التي يحبها ويقبل عليها المصريين وخاصة في شهر رمضان الكريم، وتتفنن ربة المنزل في تقديم البط بحشوات وبعدة طرق مختلفة في كل مرة، ومع كل عزومه أو مناسبة يحتل البط المركز الأول على المائدة فهو من الأكلات المحببة لدى الجميع وله طعم مميز عن باقي الطيور ويقدم البط مع أكلات عديدة أخرى مثل المحشي والملوخية والرقاق، فإذا سألت أي ربة منزل ماذا أقدممع البط ستكون الإجابة الجاهزة والسريعة هي محشي أو ملوخية أو رقاق، ولكن من الممكن تقديمه مفردا محشيا بالأرز أو الفريك، ومع اقتراب شهر رمضان تتسأل كل ربة منزل عن طرق لعمل البط وطريقة تسويته الصحيحة.

طريقة عمل البط في المنزل:

يجب عليك أن تعرفي أن طريقة تنظيف البط جيدا لنزع الرائحة النفاذة منه أو أي بواقي من الريش ولتحصلي على طعم بط ألذ، ولتنظيف البطة جيدا نحضر كوب من الدقيق ونضيف إليه نصف كوب صغير من الملح ونقوم بدعك البطة جيدا بهم ثم نقوم بشطف البطة جيدا ثم نحضر وعاء كبير نضع به ماء نظيف وليمون وشرائح الليمون والبرتقال وملح وننقع البطة بهذا المحلول لمدة ساعة كاملة. ثم نقوم بغسلها مرة ثانية.

مكونات عمل البط بحشوة البصل:

4 حبات من البصل.

1 جزرة متوسطة الحجم.

1 حبة طماطم كبيرة.

ورق غار أو إكليل الغار.

هيل أو حبهان.

معلقة صغيرة طعام من الملح.

معلقة صغيرة طعام من الفلفل الأسود.

معلقة صغيرة طعاممن العسل الأبيض.

معلقة صغيرة طعام من الصلصة.

طريقة عمل البط بحشوة البصل: