نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تتبيلة الحاتي أعملي الشيش طاووق المشوي في الفرن على أصوله بطعم وريحة أول مرة تدوقيها في المقال التالي

يعد الشيش طاووق من المأكولات اللذيذة في طعمها ويكون لها طعم جميل جدا ويكون أساس هذه الأكلة الفراخ، فمن الممكن أن نقوم بعمله بإستخدام الأوراك المخلية أو الصدور المخلية ويتم تقطيعهم على شكل مكعبات متوسطة الحجم، ولكن تفضل أغلبية السيدات أن يستخدمون الأوراك المخلية لأنها تكون طرية ويتم تسويتها بشكل سريع فنضيف إليه بعض الخضراوات ومنها البصل والفلفل الألوان والطماطم، ولكن الشيء الأساسي في الشيش طاووق هي التتبيلة التي نضع الفراخ بها فلابد من أن نتركها ليلة كاملة حتى يكون مذاقها لذيذ. مكونات عمل الشيش طاووق نصف كيلو من أوراك الفراخ المخلية.

كوب واحد كبير من الزبادي أو اللبن الرائب.

ربع كوب كبير من الزيت النباتي.

ملعقتان كبيرتان من القشطة.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات الفراخ.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الزنجبيل والبابريكا.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

حبتان كبيرتان من البصل.

ثمرتان من الطماطم.

ثلاث ثمرات من فلفل الألوان. طريقة عمل الشيش طاووق يتم تقطيع أوراك الفراخ المخلية على شكل مكعبات متوسطة الحجم ونقوم بغسلها جيدا بالماء ويتم تصفيتها ثم نحضر التتبيلة حيث يتم تجهيز طبق مناسب ونضع به كوب واحد كبير من الزبادي.

ثم نضيف إليه ملعقتان كبيرتان من القشطة ونضع ربع كوب كبير من الزيت النباتي وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح وبهارات الفراخ.

ونضيف الثوم البودر والبصل البودر والزنجبيل والبابريكا والفلفل الأسود ويتم تقليب جميع المكونات مع بعضها ثم نضع قطع الفراخ بها ويتم تقليبهم مع بعض ونتركها في الثلاجه لمدة ليلة كاملة.

وبعد ذلك يتم تقطيع البصل والفلفل والطماطم على شكل مكعبات متوسطة الحجم ونقوم بتجهيز صينية ونضع بها قطعة من ورق الألمونيوم ويتم دهنه بالزيت.

ونحضر أسياخ أو أعواد خشبية ونضع بها قطعة من الفراخ وقطعة من البصل والفلفل والطماطم وقطعة أخرى من الفراخ وهكذا حتى نصل إلى نهاية السيخ.

وبعد إنتهاء الكمية نضع الأسياخ في الصينية وقومي بإدخالها في الفرن ونتركها لتسوية الفراخ والخضراوات ويكون لونهم ذهبي. عمر شويل - جدة سر تتبيلة الحاتي أعملي الشيش طاووق المشوي في الفرن على أصوله بطعم وريحة أول مرة تدوقيها - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر تتبيلة الحاتي أعملي الشيش طاووق المشوي في الفرن على أصوله بطعم وريحة أول مرة تدوقيها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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