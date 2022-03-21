أعملي السمبوسة بعصاج اللحمة المفرومة اللذيذ على أصولها بطريقة صحية مقرمشة ولذيذة

تعتبر السمبوسة طبق من أطباق المقبلات التي لابد من وجودها على السفرة وبالتحديد في شهر رمضان المبارك فهي تعد من الأطباق الأساسية، حيث أنها تتسم بطعم جميل ولذيذ ولها قرمشة رائعة يحبها كل الأطفال بلا إستثناء، فهي من الأكلات المشهورة في العديد من الدول ويتم حشوها بالكثير من الحشوات فمنها حشوة اللحمة المفرومة، حيث أنها هي الحشوة المفضلة لدى أغلبية الناس كبار أو صغار وأن السمبوسة أكلة سريعة وسهلة جدا لا تأخذ وقت طويل لتقديمها، ومن الأفضل أن يتم تناولها وهي ساخنة بمعني أن نتناولها بعد خروجها من الزيت مباشرة، فنتركها قليلا حتى تهدأ من سخونة الزيت ونتناولها لأنها تكون مقرمشة وهشة.

مكونات السمبوسة باللحمة المفرومة

باكيت من رقائق السمبوسك.

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

بصلة واحدة كبيرة الحجم.

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.

ثمرتان من الطماطم المبشور.

ثمرة واحدة من الجزر المبشور.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة وجوزة الطيب.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

كمية مناسبة من الزيت النباتي للقلي.

طريقة عمل السمبوسة باللحمة المفرومة