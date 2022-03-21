نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي السمبوسة بعصاج اللحمة المفرومة اللذيذ على أصولها بطريقة صحية مقرمشة ولذيذة في المقال التالي
تعتبر السمبوسة طبق من أطباق المقبلات التي لابد من وجودها على السفرة وبالتحديد في شهر رمضان المبارك فهي تعد من الأطباق الأساسية، حيث أنها تتسم بطعم جميل ولذيذ ولها قرمشة رائعة يحبها كل الأطفال بلا إستثناء، فهي من الأكلات المشهورة في العديد من الدول ويتم حشوها بالكثير من الحشوات فمنها حشوة اللحمة المفرومة، حيث أنها هي الحشوة المفضلة لدى أغلبية الناس كبار أو صغار وأن السمبوسة أكلة سريعة وسهلة جدا لا تأخذ وقت طويل لتقديمها، ومن الأفضل أن يتم تناولها وهي ساخنة بمعني أن نتناولها بعد خروجها من الزيت مباشرة، فنتركها قليلا حتى تهدأ من سخونة الزيت ونتناولها لأنها تكون مقرمشة وهشة.
مكونات السمبوسة باللحمة المفرومة
- باكيت من رقائق السمبوسك.
- ربع كيلو من اللحمة المفرومة.
- بصلة واحدة كبيرة الحجم.
- ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.
- ثمرتان من الطماطم المبشور.
- ثمرة واحدة من الجزر المبشور.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة وجوزة الطيب.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.
- كمية مناسبة من الزيت النباتي للقلي.
طريقة عمل السمبوسة باللحمة المفرومة
- نقوم بتجهيز اللحمة المفرومة فنضع إناء عميق على النار ونضع به ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت أو السمنة ثم نضع بصلة واحدة كبيرة الحجم ويتم تقطيعها على شكل مكعبات صغيرة جدا.
- ويتم تقليب البصل لمدة دقيقة ونضيف اللحمة المفرومة ورشة من الملح والفلفل الأسود وبهارات اللحمة وجوزة الطيب والثوم البودر والبصل البودر ونستمر في التقليب حتى يتغير لون اللحمة.
- ثم قومي بإضافة ثمرة واحدة من الجزر المبشور وثمرة واحدة من الفلفل الأخضر ويتم تقطيعه على شكل مكعبات صغيرة ونضع ثمرتان من الطماطم المبشور.
- ونقوم بتقليب كل المكونات مع بعضها ونتركهم على النار حوالي خمس دقائق ثم يتم رفعها ونحضر طاسة عميقة ونضعها على النار ونضع بها كمية من الزيت.
- وقومي بحشو السمبوسك حيث نضع كمية من اللحمة المفرومة على السمبوسك ويتم لفها على شكل مثلث وفي النهاية يتم غلقها بخليط من الدقيق والماء حتى لا يتساقط منها الحشوة وبعد الإنتهاء نضع السمبوسة في الزيت السخن حتى يتم قليها وتكون باللون الذهبي.
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