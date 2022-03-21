طريقة عمل كريب المحلات بكل اسراره وتكاته

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الكريب من أهم المعجنات التي يجب إن تتقنى طريقة إعدادها في المنزل، حيث سيساعدك على إنجاز الكثير من الأطباق في الأوقات الضيقة أو في الحالات الطارئة، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أسهل طريقة لتحضير الكريب في 5 دقائق بمقادير مضمونة وبحشوات سهلة ومتوفرة في كل مطبخ. مقادير الكريب نصف كوب ماء

2 كوب حليب

كوب ونصف دقيق

2 ملعقة كبيرة زبدة مذابة أو زيت

2 حبة بيض

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة سكر

رشة فلفل أسود مقادير الحشو مشكل جبن (موتوريلا – رومي مبشور- شيدر مبشور)

مشكل خضروات (زيتون- طماطم – فلفل أخضر) طريقة تحضير الكريب قومي بإحضار وعاء الخلاط وضعي به، 2 كوب من الحليب ونصف كوب من الماء الفاتر و2 ملعقة من الزيت و2 حبة من البيض وملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من السكر ورشة من الفلفل الأسود.

اخلطا جميع المكونات السابقة معًا جيدًا، حتى تحصلي على خليط ممتزج تمامًا.

قومي بخل كوب ونصف من الدقيق الأبيض للتخلصى من أي تكتلات موجودة به، ثم قومي بإضافة الدقيق إلى المكونات السابقة، واخلطي جميع المقادير مرة أخرى، حتى تحصلي على قوام متوسط السمك.

بعد ذلك ضعي ملعقة من الزيت في طاسة غير لاصقة على النار، واتركيها حتى تصبح ساخنة.

ضعي كمية مناسبة من خليط الكريب في منتصف الطاسة ووزيعها برفق، حتى تحصلي على شكل دائري بالحجم المناسب لكي.

اتركي عجين الكريب حتى يتماسك لمدة 30 ثانية، ثم قومي بتبديله على الجانب الآخر حتى يصبح لونه ذهبي.

أرفعى الكريب من على النار وقومي بوضعه على قطعة من القماش ثم قومي بتغطيته بقطعه أخرى من القماش أيضًا، حتى يبقى طرياً. طريقة تحضير حشو الكريب يمكنك إعداد حشو الكريب بطرق عديدة وحشوات مختلفة، فيمكنك إعدادها بالخضروات أو بالجبن أو بقطع الفراخ المشوية أو البطاطس المقليلة، ولتحضير أبسط حشو يمكنك إتباع الخطوات التالية:

قومي بتطبيق عجين الكريب إلى نصفين متساويين، ثم ضعي كمية من الجبن الموتزريبلا وعليها كمية من الجبن الرومي والشيدر المبشور، بعد ذلك قومي بإضافة قطع من الخضروات المقطعة من طماطم وفلفل وزيتون.

قومي بإغلاق طرفي الكريب على شكل أسطواني، ثم قومي بوضعها مرة أخرى بداخل الطاسة، واتركيها حتى تذوب الجبنة ويصبح الكريب مقرمش قليلاً.

قومي بتقديم الكريب ساخنًا بجانب البطاطس المقلية. عمر شويل - جدة طريقة عمل كريب المحلات بكل اسراره وتكاته - ثقفني

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