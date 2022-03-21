نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل ماسك لتقوية بصيلات الشعر وتكثيفة في اقل مده في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشعر أمر هام لكل البشر ولكن دائما ما يبحث الأشخاص عن طرق للعناية بالشعر وتكون طرق طبيعية وتغذي وتعالج الشعر، واليوم سوف أقدم لكي وصفة مثالية لكل أنواع الشعر تعطى الشعر الحيوية والجمال وتغذيه وتنعمه.

اساليب كثيره لعمل ماسك للشعر

مكونات وصفة الجرجير لتغذية الشعر:

الجميع يعلم فوائد أكل الجرير للشعر ولكن اليوم سوف نستخدمه كماسك طبيعي للشعر ولهذه الوصفة نحتاج إلى:

حزمة من الجرجير الطازج والمغسول جيدا.

2 معلقة كبيرة من زيت الزيتون البكر.

2 معلقة من عسل النحل الأبيض.

معلقة كبيرة من الجاز الأبيض.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار خلاط نضع فيه الجرجير بعد غسله وتقطيعه ونضع زيت الزيتون والعسل الأبيض ونضع القليل من الماء ثم نقوم بخلط جميع المكونات حتى تصبح سائلة ونقوم بتصفية المكونات ووضعها في زجاجة فارعة ويتم وضع الجاز عليها وترج جيدا ثم نقوم بوضع ماسك الجرجير على الشعر بدون غسيل للشعر حتى يتشبع الشعر كله بالماسك ثم يترك على الشعر لمدة ساعة كاملة ثم يشطف بالماء الساخن ويغسل بالبلسم فقط وسوف تلاحظين نعومة الشعر وجماله وتكرر الوصفة مرة أسبوعيا لكي تحصلي على أفضل نتيجة.

طريقة عمل ماسك البشرة:

البشرة من الأشياء الحساسة جدا والتي يهملها الكثير بل ويضرها بأيده كالذين يضعون المواد الكيميائية عليها والتي توجد في المكياج ومنتجات الكريمات التي تضر البشرة أكثر من نفعها، ويجب عليكم معرفة نوع بشرتكم قبل استخدام أي شيء لها سواء كانت طبيعية أو كيمائية، واليوم سوف أكشف لكي عن وصفة لنضارة البشرة تصلح لجميع أنواع البشرة دهنية أو عادية أو جافة وأيضا غير مكلفة نهائيا.

مكونات وطريقة ماسك بودرة الثلج للبشرة:

2 معلقة كبيرة من بودرة تلك الأطفال.

2 معلقة كبيرة من ماء الورد.

قطرات من الليمون.

طريقة التجهيز:

في وعاء نضع بودرة الثلج ونضع عليها ماء الورد والليمون ونمزجهم جيدا حتى تتكون شبه عجينة متماسكة وبعد غسيل البشرة بالماء جيدا نضع الماسك على البشرة ونتركه حتى يجف تماما.

ثم نقوم بفركه بحركات دائرية ليتم نزع الجلد المميت والشوائب من البشرة وبعدها نغسل البشرة جيدا وسوف تلاحظين بشرتك أكثر إشراقة ونعومة، ويكرر هذا الماسك مرة أسبوعيا.