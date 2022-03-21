خبز التورتيلا حضريه في البيت بالمياه والدقيق

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خبز التورتيلا في البيت، يعتبر خبز التورتيلا من أكثر أنواع الخبز التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص حيث لدى ذلك الخبز مذاق شهي بالإضافة لسهولة تحضيره في المنزل فلا يحتاج وقت على الإطلاق في التحضير وتتبعوا معنا في المقال التالي خطوات تحضير خبز التورتيلا في المنزل.
خطوات تحضير خبز التورتيلا في المنزل:
يمكن بكل سهولة تحضير خبز التورتيلا في المنزل بالاعتماد على مقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وفيما يلي مقادير تحضير خبز التورتيلا:
- أربعة كؤوس من الدقيق الأبيض الفاخر.
- كأس ونصف من المياه.
- ملعقة من السكر.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف كأس من الزيت.
طريقة عمل خبز التورتيلا في المنزل:
الكثير من ربات المنازل تجهل طريقة تحضير خبز التورتيلا في المنزل ولم يعد الأمر صعب الآن وإليكم في السطور الآتية الخطوات المتبعة في تحضير خبز التورتيلا في المنزل:
- أولًا يتم الحصول على إناء عميق ويتم نخل الدقيق ثم يتم إضافة كلًا من الملح والسكر والزيت.
- ثم يتم تقليب كافة المقادير مع بعضها البعض ثم يتم إضافة المياه بصورة تدريجية مع التقليب لحين أن يتم الحصول على عجينة متماسكة.
- يتم العجن لمدة ثلاثة دقائق لحين أن يتم الحصول على عجينة متماسكة.
- تترك العجينة لساعة لحين أن ترتاح ثم يتم تقطيعها وفردها.
- بعد أن ترتاح يتم الحصول على صينية مرشوشة بالدقيق ثم يتم تقطيعها ووضع بها كرات العجين.
- الحصول على سطح مستوي ويتم رشه بالدقيق ثم يتم وضع العجينة.
- يتم فرد العجينة بالنشابة لحين أن يتم الحصول على رغيف رقيق.
- الحصول على مقلاة ويتم وضع فيها خبز التورتيلا.
- يتم خبز كل قطعة من العجين واحدة تلو الأخرى ويتم تركه على النار لحين أن تظهر الفقاعات.
- بعد أن تستوي يتم إخراج الخبز من المقلاة ويتم وضعها في طبق به مناديل
- يتم تكرار الخطوات لحين الانتهاء من الكمية بشكل نهائي.
- بعد ذلك يتم حشو الخبز بالكثير من الحشوات المختلفة يمكن أن يتم حشوه بالجبن أو باللحوم أو الدواجن ويقدم وبالهناء عليكم جميعًا.
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