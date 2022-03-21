خبز التورتيلا حضريه في البيت بالمياه والدقيق

خبز التورتيلا في البيت، يعتبر خبز التورتيلا من أكثر أنواع الخبز التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص حيث لدى ذلك الخبز مذاق شهي بالإضافة لسهولة تحضيره في المنزل فلا يحتاج وقت على الإطلاق في التحضير وتتبعوا معنا في المقال التالي خطوات تحضير خبز التورتيلا في المنزل.

خطوات تحضير خبز التورتيلا في المنزل:

يمكن بكل سهولة تحضير خبز التورتيلا في المنزل بالاعتماد على مقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وفيما يلي مقادير تحضير خبز التورتيلا:

أربعة كؤوس من الدقيق الأبيض الفاخر.

كأس ونصف من المياه.

ملعقة من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كأس من الزيت.

طريقة عمل خبز التورتيلا في المنزل:

الكثير من ربات المنازل تجهل طريقة تحضير خبز التورتيلا في المنزل ولم يعد الأمر صعب الآن وإليكم في السطور الآتية الخطوات المتبعة في تحضير خبز التورتيلا في المنزل: