وصفة الزيوت الطبيعية لتكثيف وتطويل الشعر بسرعة الصاروخ لشعر طويل ونمو بدون توقف

يوجد العديد من أنواع الزيوت الطبيعية التي تكون مفيدة ويمكن أن نستخدمها في الكثير من الخلطات أو الوصفات الطبيعية التي تعتني وتهتم بالشعر والجسم والبشرة، ومن ضمن هذه الزيوت هو زيت الخروع وزيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت السمسم وغير ذلك الكثير فكلا منهم له فوائد كثيرة ومتعددة، ولكن إذا تحدثنا عن زيت الخروع فهو مفيد جدا ومغذي بالنسبة للشعر فمن المعروف أن الشعر هو تاج بالنسبة للفتاة أو المرأة لذلك ترغب في الإهتمام به دائما وتريد أن تحافظ عليه من إصابته بأي مشكلة ممكن أن تؤثر عليه، فأحيانا توجد مشاكل كثيرة تتعلق بالشعر ومن أهمها هي مشكلة تساقط الشعر أو الشعر الجاف أو مشكلة الشيب أو الشعر القصير والخفيف ويوجد غير ذلك العديد.

ولكن الذي يجعل الفتاة تنزعج هو الشعر الخفيف فهي ترغب في الحصول على شعر يكون كثيف وناعم أيضا فالشعر يكون خفيف نتيجة لتساقطه بشكل ملحوظ، لذلك لابد من معالجة تساقط الشعر أو الإستغناء عن الأشياء التي تجعل الشعر يتساقط ومنها السشوار ومكواة الشعر وبعض الكريمات، فهم من أكثر الإستخدامات التي تضر الشعر بشكل كبير ولكن لكي نحصل على شعر كثيف يمكننا أن نستخدم زيت الخروع فهو يساعد على ذلك في أسرع وقت.

مكونات خلطة زيت الخروع لتكثيف الشعر

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الخروع.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الجوجوبا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت السمسم.

طريقة عمل خلطة زيت الخروع لتكثيف الشعر