طريقة سهلة وبسيطة لورق العنب بدون ماكينة وفى اسرع وقت هتلفى 5 كيلو في دقائق

طريقة لف ورق العنب بالرغم من أنه من الأكلات اللذيذة، والتي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص من الكبار والصغار، إلا أنه من الطرق التي تصعب على الكثير من السيدات، فهو يستهلك معهم وقت كبير جدا أثناء التحضير، لذلك تبحث الكثير من السيدات في محركات البحث عن طريقة سهلة للف ورق العنب بسهولة وسرعة، وقد نطرح لكم في مقالنا هذا أسهل وأسرع طريقة للف ورق العنب.

طريقة لف ورق العنب باستخدام المشط

الآن نوضح لكم في عدة سطور طريقة سهلة جدا لعمل كمية كبيرة من ورق العنب وبمنتهى السرعة، وهي من خلال الخطوات التالية:

يتم تحضير خلطة الأرز في وعاء كبير حتى يسهل علينا الحشو، ووضع جميع المكونات ومحتويات الخلطة.

يتم سلق الورق ويرص فوق بعضه لتحضيره للف.

نضع الورق في مكان صلب حتى يتم تقطيعه بشكل متساوي.

نبدأ في الحشو مع مراعاة عدم ملئ الورقة بالأرز، وذلك حتى لا تخرج من الورة أثناء التسوية.

بعد ذلك نستخدم المشط في لف الورق، ونستخدم المشط في اللف حتى ننتهي من الكمية كلها.

طريق اللف بالمشط

طريقة لف الورقة بالمشط هي كالآتي: