بملعقة كركم أصبغي شعرك بنفسك في البيت باللون اللي تحبيه لشعر طبيعي وجذاب بدون أضرار

ترغب أغلبية النساء والفتيات في تغيير لون شعرهم لأن هذا يؤثر على شكل الوجه فقد توجد ألوان كثيرة ومتعددة يمكن من خلالها أن نقوم بتلوين الشعر، ومن ضمنها هو اللون البني المحمر أو اللون الأشقر وغير ذلك العديد ولكن اللون المحبب والمفضل لدى أغلبية الفتيات هو اللون الأصفر أو الأشقر، فمن الممكن أن نقوم بصبغ الشعر بالعديد من الطرق المختلفة فيمكن أن نستخدم الصبغات الكيميائية أو الحناء أو خلطة طبيعية فكل هذا يعطينا اللون المطلوب، ولكن عندما نستعمل الصبغات الكيميائية التي تباع في الصيدليات أو يتم عملها في صالونات التجميل قد تضر الشعر وتتلفه.

لأنها تتكون من عدة مواد كيميائية لا تصلح للإستخدام على الشعر، فهي تجعل الشعر جاف جدا ويتساقط بشكل ملحوظ وهذا الشيء ممكن أن يحدث عند إستخدام الحناء أيضا، ولكن لكي نحافظ على صحة الشعر ونقوم بصبغه بشكل طبيعي وبدون ضرر يمكننا أن نستعمل خلطة طبيعية مثل خلطة الكركم فهي تجعل لون الشعر أشقر أو أصفر ويكون بنفس نتيجة إستخدام الصبغات، فخلطة الكركم يدوم تأثيرها لفترة طويلة وبجانب هذا فهي تكون مفيدة جدا لصحة الشعر بل أنها تعالجه من مشكلات كثيرة جدا.

مكونات صبغ الشعر بالكركم في المنزل

الكركم من المواد الطبيعية أو التوابل التي نستخدمها بكثرة في المطبخ أو في بعض الأكلات وكذلك يتم إستعمال الكركم في خلطات تختص بالبشرة أو الجسم أو علاج الشعر من مشاكل عديدة، ولكن في هذا المقال، نقوم بإستخدام الكركم لصبغ أو لتلوين الشعر وكأنه صبغة أو حنه ولكن هذه الطريقة تكون طبيعية وصحية أكثر على الشعر.

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من مسحوق الكركم.

ملعقتان كبيرتان من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

طريقة عمل صبغ الشعر بالكركم في المنزل