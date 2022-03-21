نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتتبيلة وخلطة مطاعم السمك أعملي الجمبري المقلي على أصوله بطعم مقرمش ولذيذ في المقال التالي

الجمبري من المأكولات البحرية التي تتميز بطعمها الشهي ويعرف في البلاد باسم الروبيان ويوجد منه أنواع وأحجام مختلفة ويحتوي على قيمة غذائية عالية لوجود الفسفور وبعض المعادن والفيتامينات بداخله، يمكن عمله بطرق كثيرة ومنها المقلي أو في الشوربة وغيرها واليوم نقدم لكم الطريقة الصحيحة لعمله في البيت بكل سهولة فتابعونا. طريقة عمل الجمبري بطريقه صحيحه المكونات: نصف كيلو جمبري طازج ومقشر.

100 جرام زبدة بالثوم.

3 حبات بصل مقطع شرائح.

2 ملعقة كبيرة بقدونس مقطع.

2 معلقة كبيرة سمسم.

ربع كوب صنوبر.

2 قرن فلفل أحمر حار.

ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

300 جرام طماطم مقشرة ومقطعة.

2 ملعقة كبيرة كزبرة خضراء.

6 فصوص ثوم.

ملح وفلفل أسود.

5 ملاعق عصير ليمون.

ربع ملعقة صغيرة كمون.

رشة حبهان مطحون. طريقة التحضير: نرفع قدر على النار ونضيف إليه الزبدة ونتركها حتى تسخن ثم يضاف الجمبري ويقلب لمدة دقيقة وعندما يتغير لونه يرفع من النار. نضيف مكعب أخر من الزبدة ونشوح الفلفل الأحمر المهروس مع رشة الملح ثم نضع الكزبرة الخضراء مع الصلصة. نترك المكونات لمدة دقيقة ثم تضاف الطماطم مع البهارات وعصير الليمون نخفض النار ونترك المكونات تغلي لمدة 10 دقائق. نضع الجمبري ونقلب ثم نحمص الصنوبر والسمسم في مقلاة غير لاصقة بعد مرور 3 دقائق يوضع الجمبري في طبق التقديم. وعلى الوجه رشة من البقدونس المفروم والصنوبر والسمسم ويقدم بجانبه سلطة طحينة وسلطة خضراء وبالهنا والشفا. طريقة عمل الجمبري المقلي المكونات: نصف كيلو جمبري كبير.

2 بيضة.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف كوب زيت.

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

ملعقة صغيرة كركم.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

بقسماط.

رشة من الفلفل الأسود. طريقة التحضير: يغسل الجمبري تحت الماء الجاري ثم نزيل الجزء الأسود الذي يوجد في الظهر ونتخلص من القشرة ويشطف سريعا بالملح والليمون والماء. يوضع الجمبري في بولة عميقة ونضيف إليه البهارات السابقة ويقلب ثم يوضع جانبا لمدة 30 دقيقة حتى يتشرب من الطعم. نخفق البيض مع رشة من البهارات ثم يوضع الجمبري في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط وندخله الثلاجة لمدة 30 دقيقة. بعد ذلك نسخن الزيت ويقلي الجمبري في درجة حرارة معتدلة حتى يكتسب اللون الذهبي الفاتح ثم يقدم مع الصوص. عمر شويل - جدة بتتبيلة وخلطة مطاعم السمك أعملي الجمبري المقلي على أصوله بطعم مقرمش ولذيذ - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بتتبيلة وخلطة مطاعم السمك أعملي الجمبري المقلي على أصوله بطعم مقرمش ولذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.