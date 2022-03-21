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البقدونس يلقبونه أطباء الطب البديل بانه قنبلة صحية، فقد اثبتت دراساتهم الحديثة قدرات البقدونس الصحية والتي جعلته يحتل المراكز الاولى بين عدد من المكونات الطبيعية المصنفة انها صحية وعلاجية، وعلى الرغم من هذه الفوائد الى ان البقدونس لا يزال يستخدم في السلطات والاطباق الجانبية بشكل عام، على الرغم من انه يجب ان يكون مكون رئيسي في كل وجبة، ومن خلال المقال التالي معرض لكم مجموعة من الفوائد الخاصة به وطرق الحصول على اقصى حد من فوائده تلك. طرق تناول البقدونس مغلي البقدونس: بعد فصل السيقان عن الاوراق.

غسل البقدونس جيدا.

وضعه في المياه المغلية.

ترك المنقوع يغلي لمدة لا تقل عن عشر دقائق.

تصفيته وشربه دافئًا. فوائد البقدونس البقدونس العديد من الفوائد أهمها: البقدونس يساعد في تحسين وظائف الجهاز الهضمي والكبد.

البقدونس يعمل على تقليل مستوى السكر في الدم لمرضى السكري بنوعيه.

البقدونس يساهم في تحسين رائحة النفس الخارج من الفم.

البقدونس يساعد في خفض ضغط الدم المزمن.

البقدونس يعمل على محاربة الخلايا السرطانية في الجسم. فوائد منقوع البقدونس يساهم في تقليل الوزن الزائد.

يعمل على إدرار البول.

يطرد السموم من الجسم

يساعد في تفتيت حصى الكلى.

يزيد من كثافة الشعر.

يعمل على ترطيب البشرة وتنعيمها.

يؤخر ظهور علامات الشيخوخة.

يساعد في علاج تقلصات المعدة والتهاباتها.

يعمل على تنظيم مواعيد الدورة الشهرية.

يقوي عضلة القلب و يدعمها ويحميها من الأمراض المختلفة.

يساهم في علاج الأمراض الصدرية وأمراض الجهاز التنفسي.

بالإضافة إلى ذلك يساعد في سلامة العين من الإصابة بالمياه البيضاء.

ينظف المعدة والجهاز الهضمي وتحسن رائحة الفم.

كما أنه يساعد في تعزيز جهاز المناعة مما يحمي الانسان من الاصابة بالفيروسات والبكتيريا. عمر شويل - جدة اشربوا منقوع البقدونس على الريق بدل الأدوية إذا كنتم تعانون من كل هذه الأمراض - ثقفني

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