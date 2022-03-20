معجزة من السماء .. هذه العشبة رخيصة الثمن لكن مفعولها خارج خارق في علاج النقرس وآلام المفاصل وانسداد الأمعاء والأرق وفوائد أخرى لن تتوقعها ؟ تعرف عليها

تعتبر الأعشاب من الوصفات من التي حيرت الطب البديل فهي لا غنى حيث تغنيك عن الأدوية والذهاب للطبيب فالأعشاب لها فوائد لا تعد ولا تحصى وهذا سوف يتم تناوله في هذا المقال.

العشبة التي حيرت الأطباء وفوائدها:-

يعتبر عشبة كف مريم من الأعشاب التي حيرت الأطباء فشراب كوب واحد كل صباح على ماء ساخن يغنيك عن تناول الكثير من العقاقير وسنعرض فوائد عشبة كف مريم بالتفصيل. تعتبر عشبة كف مريم من الأعشاب التي استخدمت في قديم الزمن في الطب والأبحاث حيث نقوم بطحنها واستخدامها في العديد في حياتنا فهي مفيدة جداً للمرأة الحامل ومفيد فيما بعد الولادة. حيث تساعد عشبة كف مريم على تغذية الجنين ومده بالعناصر اللازمة له كما تساعد أيضًا في تحفيز إفراز هرمون البرولاكتين لدى الأمهات الذي يساعد في نزول اللبن من ثدي الأم بعد الولادة.

فوائد كف مريم

لعشبة كف مريم دور في المحافظة على الدورة الشهرية كل شهر والمساعدة على انتظامها. يساعد عشبة كف مريم في التخلص من الشيخوخة وإعادة النضارة للبشرة وإشراقها فهو يغذيها بالفيتامينات اللازمة مثل فيتامين C يساعد عشبة كف مريم في تقوية الجهاز المناعي وتعزيز الطاقة في الجسم كما يساعد في تقوية الخلايا العصبية وتقوية الأعصاب بوجه عام حيث يعتبر من الأعشاب الغنية بفيتامين B يساعد عشب كف مريم على التخلص من الإرهاق والاكتئاب والقلق المستمر فهو يساعد على استرخاء الجسم أيضاً. يساعد عشبة كف مريم على خفض نسبة الكوليسترول في الدم وتقوية عضلة القلب ومنع الجلطات المفاجأة حيث تعمل عشبة كف مريم على تدفق الدم في الشرايين بصورة منتظمة كما يساعد على التخلص من الدهون المكتسبة بواسطة الأكلات الدسمة الخاطئة والمليئة بالدهون المهدرجة.

يحدث النقرس بسبب ارتفاع مستويات حمض البوليك في الدم ، والتي تشكل بلورات وتتراكم حول المفاصل. ينتج حمض اليوريك بشكل أساسي عن طريق استقلاب البيورينات ، والتي يتم إنتاجها بشكل طبيعي في الجسم بالإضافة إلى تناولها من بعض المصادر الغذائية ، مثل: اللحوم ، وأنواع معينة من الأسماك ، والفطر ، والهليون.

يرتبط علاج وتخفيف أعراض النقرس بشكل أساسي بالنظام الغذائي السليم ، لأن السبب الرئيسي للنقرس هو ارتفاع حمض البوليك الناتج بشكل رئيسي عن البيورينات ، ويمكن أن يكون الطعام هو المصدر الرئيسي في الجسم.