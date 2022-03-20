لو عندك ملعقة فازلين ونشا تعالي أقولك هتعمل أيه لبشرتك عند وضعها قبل النوم كل يوم

تبييض الوجه من الأمور الهامة في حياة معظم الفتيات لذلك يقومون دائما بالبحث عن كل الأشياء التي تساعدها في الحصول على بشرة بيضاء صافية وجذابة وخالية من المشكلات، فقد تتعرض البشرة أحيانا لبعض المشاكل مثل مشكلة حب الشباب والرؤوس السوداء أو الهالات السوداء والكلف والتصبغات وأيضا البثور والمسام الواسعة، فكل هذا يعد من أكبر المشاكل التي ممكن أن تعاني منها بعض السيدات فيرغبون في الوصول إلى العلاج المناسب لحلها بدون أن نترك أي أثر سلبي على الوجه، ومن المعروف أن توجد بعض العوامل والأسباب التي لها دور كبير جدا في ظهور هذه المشاكل مثل الإستخدام الكثير لمستحضرات التجميل أو الذهاب بشكل مستمر لصالونات التجميل.

حيث أن كثرة إستعمال الأشياء التي تساعد على إزالة الشعر مثل الخيط أو الشمع فهما لهما تأثير سلبي لأنهم يساعدان على ظهور الخطوط الرفيعة أو التجاعيد، لذلك لابد من تجنب إستخدامهم لكي نحافظ على البشرة ولكن لكي نحصل على بشرة بيضاء يمكننا أن نستخدم خلطة الفازلين والنشا، فهي خلطة سحرية قادرة على تبييض الوجه وعلاجه أيضا من مشكلات عديدة تتعلق به وأنها تساعد على شد الوجه وإخفاء التجاعيد وكل البقع الداكنة التي توجد بالبشرة.

من السهل صنع خلطه بمكونات بسيطة وآمنة مثل الفازلين والنشا، لتبييض وتفتيح البشره بشكل كبير ويجعلها نضرة وصحية فاتحة اللون خالية من التشققات الجلدية ويزيل الكلف والنمش بصورة مذهلة وليس لها اي اثار جانبيه، فإنها خلطه تعمل على تحسين وتجديد خلايا البشرة تعمل على الترطيب العميق للبشرة وتعطيها ملمس ناعم ولامع وتعطيها التفتيح الفورى .

مكونات خلطة الفازلين والنشا لتبييض الوجه

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفازلين.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت اللوز.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

طريقة عمل خلطة الفازلين والنشا لتبييض الوجه

قومي بتحضير طبق مناسب ونضع به ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفازلين ثم نضيف إليه ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ثم نقوم بوضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت اللوز و ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

وبعد ذلك يتم خلط جميع المكونات مع بعضها ثم يتم فرد هذه الخلطة علي البشرة ونتركها لمدة خمسة وعشرون دقيقة تقريبا و نقوم بغسل الوجه بإستخدام الماء البارد.

وتوجد خلطة أخرى لتبييض الوجه حيث يتم إحضار طبق مناسب ونضع به ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفازلين والنشا ومسحوق الكركم والزبادي، ونقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها وبعد ذلك يتم وضع هذه الخلطة علي البشرة ونتركها حوالي خمسة عشر دقيقة ثم يتم غسلها بالماء البارد وتكرر هذه الخلطة مرتين في الإسبوع.