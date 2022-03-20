نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك كوب سكر تعال أقولك طريقة عمل غزل البنات في المنزل بدون ماكينة ولا خلاط بكوب سكر واحد فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة غزل البنات من الحلوى اللذيذة ويحبها الأطفال بكثرة ويعشقها الكبار أيضًا، ويتكون غزل البنات بمكونات بسيطة وسهلة ويختلف مسمها من بلد إلى بلد أخرى وتسمى في بعض البلدان شعر الغزال وحلوى القطن مع مختلف المسميات هي حلوى تذوب في الفم ويحبها الجميع في جميع البلدان، في هذا المقال سوف نطرح لكم طريقة عمل غزل البنات في المنزل.

طريقة عمل غزل البنات بدون ماكينة

نحتاج إلى بعض المكونات المهمة عند تحضير أعشاب من الفصيلة الخبازية حتى نتمكن من الحصول على نتائج أعشاب من الفصيلة الخبازية العادية التي نراها في الشارع وفي السوق ، من خلال هذه المقالة سنناقش كل هذه المكونات مقارنة بهذه ليست كثيرًا العديد من الحلويات الأخرى ، لكنهم يحتاجون إلى بعض الديك في عملية التحضير حتى نحصل على النتائج المناسبة والمكونات التي نحتاجها في تحضير حيث أنه تتعدد طرق تحضير غزل البنات اللذيذ في المنزل ومن هذه الطرق نسردها لكم في السطور التالية.

المكونات

٢ كوب سكر.

نضيف ملعقة صغيرة لون طعام.

ونضيف فيما بعد ملعقة فانليا.

نحتاج إلى بعض المكونات المهمة عند تحضير أعشاب من الفصيلة الخبازية حتى نتمكن من الحصول على نتائج أعشاب من الفصيلة الخبازية العادية التي نراها في الشارع وفي السوق ، من خلال هذه المقالة سنناقش كل هذه المكونات مقارنة بهذه ليست كثيرًا. العديد من الحلويات الأخرى ، لكنهم يحتاجون إلى بعض الديك في عملية التحضير حتى نحصل على النتائج المناسبة والمكونات التي نحتاجها في تحضير

طريقة التحضير

حيث أنه نحتاج أن نحضر وعاء كبير ثم نضع به السكر بعد ذلك نرفع الوعاء على النار ونقلب بإستمرار ثم نضيف لون الطعام ونستمر في التقليب حتي تتجانس المكونات جيدا.

والخطوة التالية هي أن نضيف الفانليا ونقلب جيدا حتى يصبح السكر كراميل ثم نطفئ النار، نحضر حلة ونقلبها على نار متوسطة ثم نأخذ من السكر الكراميل ونضعه فوق الحلة حتى تصبح مثل الخيوط ثم نحضر أعواد الخشب ونلف غزل البنات على هذه الأعواد، نكرر هذه الطريقة حتى نفاذ الكمية.

طريقة أخرى لعمل غزل البنات بدون ماكينة

ولعمل غزل البنات في المكينة بكل سهولة لا بد من اتباع الخطوات التالية:

نضع السكر في إناء ثم نرفعه على النار ونقلب جيدا حتى يصل السكر للون الذهبي ثم نضع لون الطعام المحبب الأحمر أو الأصفر أو على حسب للرغبة.

كما أنه الخطوة الأخيرة في الخلاط الكهربائي نضع السكر ونضرب جيدا حتى يصبح مثل الخيوط ونلفه على أعواد بلاستيك أو أعواد الخشب الشيش طاووق وتقدم بالهنا والشفا.

طريقة عمل غزل البنات

لقد أعددنا قدرًا كبيرًا لاستيعاب الكمية التي سنقوم بها. هذه المقلاة مصنوعة بشكل أفضل من الألومنيوم الكبير جدًا. ثم نضع فيها كوب سكر واللون الصناعي الذي أردناه. وعاء. من الأفضل اختيار اللون الوردي والأبيض لأنهما الأقرب إلى لون أعشاب من الفصيلة الخبازية من الشارع ، بدأنا بتقليب المكونات حتى حصلنا على بعض أعشاب من الفصيلة الخبازية التي أردناها ومع تسخين المقلاة واستمرار التقليب بقوة ، بدأت حبيبات السكر تتحول إلى بعض القطن حتى تتمكن من فعل ذلك بسهولة لاحظ النتيجة بنفسك

أضرار غزل البنات

عند الإفراط في تناول غزل البنات فانه قد يزيد من وزن الجسم، يعتبر نتيجة طبيعية، لاحتواء هذا النوع من الحلوي على مستويات عالية من السكريات، التي تتسبب في ارتفاع نسبة السكر بشكل حاد، ولكن سرعان ما ينخفض مرة أخرى، ما يؤدي إلى الشعور بالجوع، ومع تناول كميات كبيرة من الأطعمة، يزداد الوزن، وتحدث الإصابة بالسمنة المفرطة.

أضرار السكر

حب الشباب: يمكن أن يؤدي استهلاك السكر إلى ظهور حب الشباب ، ويُعتقد أن تقليل السكر يمكن أن يساعد في تقليل إفراز الأنسولين والأندروجينات والإفرازات الدهنية التي تسبب حب الشباب.

تآكل المينا: البكتيريا التي تتغذى على مينا الأسنان تتغذى على السكر ، مما يتسبب في تسوس الأسنان وتجويفها ، مما قد يؤدي أيضًا إلى تسوس الأسنان.