احذر لا تتلف جهازك التناسلي تجنب هذا الخطأ الكارثي الذي يرتكبه الكثيرون أثناء الاستحمام وقد يفقدك اغلي ما تملك

خطأ كارثي يرتكبه الكثير أثناء الاستحمام هذا ما نتعرف عليه الآن في هذا المقال، وهناك عادات خاطئة يفعلها الكثير من الأشخاص وهي التبول أثناء الاستحمام، وهو عبارة عن فتح الصنبور أو الدش؛ فقد تنشأ رباط قوي بين صوت المياه ونزول البول، فهذا يجعل نزول البول يرتبط نزوله بسماع هذا الصوت فهذا من الممكن أن يتسبب في تسرب جزء من البول أثناء سماع هذا الصوت خارج الحمام.

لا تتلف جهازك التناسلي تجنب هذا الخطأ الكارثي الذي يرتكبه الكثير

أشارت بعض الدراسات العلمية أن احتياجك للتبول أثناء سماع صوت الضوضاء التي تحدث أثناء الاستحمام أو صوت المياه الجارية هذا استجابة مشروطة بسماع هذا الصوت، مما يسبب هذا ارتباط نفسي مع الفعل، كما أوضحت الدراسات اقتراح آخر وهو أن الدماغ ترسل إشارة إلى العضلات القابضة المسؤلة عن نزول البول، وذلك ليكون مفتوحا وهى عضلة تتحكم في تدفق البول.

التبول أثناء الاستحمام

سلس البول هو عبارة عن خروج البول بطريقة غير مقصودة، والذي يصاب بها معظم الأشخاص ويوجد أنواع كثيرة من سلس البول ومن أنواعه سلس البول الإلحاحي، وهو عبارة عن تسرب جزء من البول أثناء احتياجك المفاجئ للتبول، وهذا النوع يعتبر أغلب المصابين به من النساء فوق العشرين، وذلك بالرغم أن هذه الحالة ليس مرتبطة بسن الشيخوخة وإنما ترتبط بالولادة.

كما قال تقرير آخر أنه أحيانا تكون ثواني بين الحاجة للتبول ونزول البول في هذه الحالة تكون قد تعرضت لتغير مفاجئ في الوضع، أو حتى سماع صوت المياه وهذا يرجع إلى أن شكل الحوض للنساء لا يسمح لهم بالتبول، وهم واقفين على عكس الرجال لأن الرجال يمتلكون بروستاتا تجعلهم يتبولون أثناء الوقوف.